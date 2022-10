Em comemoração ao Outubro Rosa, campanha alusiva de promoção à saúde da mulher e à prevenção do câncer, a Prefeitura de Campo Grande realizará neste sábado (22) ações na Praça Ary Coelho, das 8h às 12h. Com exames gratuitos de preventivo de Papanicolau, a população terá ainda serviços de esporte, emprego, e atividades recreativas.

A ação busca estimular as mulheres na prevenção ao câncer de mama e colo do útero, conforme explicou a Secretaria Municipal da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres Carla Stefhanini.

“Queremos chamar a atenção para a prevenção dos cânceres e conscientizar sobre a importância do tratamento precoce e para isso contamos com a parceria da Sesau, Funesp, Embelleze, Conselho Municipal da Mulher e a Rede Feminina de Combate ao Câncer para que as orientações cheguem a mais mulheres e que as estimulem a cuidar cada vez mais da saúde, além de mantenham a mamografia sempre em dia”, comenta.

A Prefeitura vai ofertar também Aulão de Zumba, oficinas esportivas da Funesp e pintura facial para crianças com a equipe da Sectur. Além disso, terá cadastro para vagas de emprego e atualização de currículo.

DOAÇÃO DE CABELO

O Instituto Embelleze vai ofertar gratuitamente corte de cabelo, onde a população poderá doar cabelos para confecção de perucas. No local haverá também ponto de arrecadação de lenços e turbantes, exposição e comercialização de artesanato.