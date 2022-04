Em Camapuã, Polícia Militar recapturou na quarta-feira (6) um foragido da justiça com extensa ficha criminal. Os militares em patrulhamento pela avenida Pedro Celestino, por volta das 11h30 avistaram um indivíduo que demonstrou atitude suspeita diante da presença policial. Na abordagem e busca pessoal, constatou via sistema que havia um mandado de prisão em desfavor do homem, de 39 anos, em razão de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal do Interior/MS. O indivíduo é detentor de uma extensa ficha criminal, constando em seu histórico crimes como roubo, furto, lesão corporal dolosa, ameaça, entre outros. Preso foi encaminhado a delegacia de Polícia Civil local.