Um homem de 56 anos foi assaltado e ameaçado de morte, na manhã desta sexta-feira (27), em um ponto de ônibus na Rua João Rosa Pires, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

A vítima aguardava o ônibus, quando dois homens se aproximaram e roubaram os pertences de uma jovem, que também estava no local. Segundo o Boletim de Ocorrência, em seguida, um dos assaltantes encostou uma faca na barriga da vítima, ordenando que ela entregasse a mochila. Com medo, a vítima entregou os pertences aos bandidos, que fugiram do local.