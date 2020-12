O mês de dezembro é lembrado pela cor verde para combater os maus-tratos e o abandono de animais, que aumenta significativamente nesse mês, principalmente por causa de viagens e festas de final de ano dos tutores dos animais. Visando a conscientização sobre o assunto, o Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) irá realizar neste sábado (5) uma feira de adoção de 60 animais entre cães e gatos – adultos e filhotes.

“Esses animais que estão hoje para adoção já foram, em algum momento de suas vidas, abandonados, e hoje precisam de um lar que possa lhe ofertar amor e carinho. Todos serão castrados, sendo os adultos já esterilizados e os filhotes terão a vaga garantida para o procedimento, assim que atingirem a idade para isso”, explica a veterinária e coordenadora do CCZ, Juliana Rezende.

Ao todo, estarão disponíveis 60 animais, sendo 24 filhotes de gato e 21 de cachorro, três gatos e cinco cães adultos. Outros caninos ainda podem entrar na lista dos que esperam a adoção neste sábado; está se aguardando apenas o resultado do exame de leishmaniose deles.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a feira acontecerá de forma diferente das anteriores, sendo restrito o número de pessoas dentro do pátio do CCZ. “Todos poderão adotar seus bichinhos, mas iremos controlar a entrada da população. Sendo assim, pode acontecer de haver alguma esperar, mas será necessária a medida para garantir a saúde de todos”, conclui a veterinária.

Assim como a entrada da população será controlada, o manuseio dos animais só será possível pelos funcionários do CCZ, sendo que os novos tutores poderão segurar o bichinho escolhido somente quando tiver certeza de qual irá levar.

A feira acontecerá das 8h às 13h deste sábado, no pátio do CCZ.