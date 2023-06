Com foco na capacitação, Prefeitura terá mais um espaço para empreendedores da Capital

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta quarta-feira (21) mais uma ação voltada aos empreendedores de Campo Grande. Em parceria com o Shopping Pátio Central, o Município vai oferecer minicursos e palestras com foco no atendimento ao cliente, vendas e pós-vendas, apresentação de produtos e fidelização de clientes. A iniciativa vem ao encontro do desenvolvimento econômico, já que o setor de comércio e serviços segue sendo a área que mais cresce, emprega e se desenvolve em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Estado registrou alta de 4,3% no comércio varejista no mês de março de 2023 ampliado na comparação com fevereiro, acima da média nacional (3,6%). Já o setor de serviços teve forte alta de 7,9%, também acima dos 0,9% da média nacional.

O IBGE não divulga dados específico dos municípios, mas é sabido que a Capital representa quase 40% do montante estadual de comércio e serviços. Sendo assim, preparar as pessoas para fazerem parte dos índices positivos é uma das iniciativas primordiais que a Prefeitura de Campo Grande tem desenvolvido.

“A Sidagro oferta cursos nas mais diversas áreas para atender o mercado. Somente nos primeiros meses deste ano, foram mais de 300 pessoas capacitadas nas áreas de atendimento ao público, vendas, marketing digital, informática, manipulação e higiene de alimentos e muito mais. Este novo espaço vem ao encontro deste trabalho de fomento que temos realizado para trazer mais desenvolvimento para Campo Grande”, explica o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Palestrante do Treinamento de Capacitação de Vendas, atividade que aconteceu hoje no lançamento do espaço da Prefeituras, Marcelo Sensacional explica que é preciso usar as técnicas certas para encantar e assim ter clientes fiéis. “Quem está no comércio precisa proporcionar uma experiência de compra inesquecível, fazendo com que o cliente crie uma imagem positiva da sua marca, se torne um consumidor fiel e recomende sua empresa para outras pessoas. É sobre isso que falamos hoje”.

Angelita Martins, que participou do treinamento, aprova a iniciativa. “Eu vim participar deste treinamento, porque eu estava muito parada e a gente precisa atualizar as nossas informações para nos motivarmos cada vez mais. A palestra foi incrível. A gente tem que dar atenção para o nosso público, na nossa casa, fazer tudo com carinho, com amor”, afirma.

Supervisor de Marketing do Pátio Central Shopping, Eduardo Roque, fala da importância de ofertar condições para os empresários trabalharem e empregarem. “Queremos agradecer a Prefeitura de Campo Grande e a Sidagro por essa iniciativa e dizer que é uma honra conceder o espaço para que essa capacitação seja realizada. É de extrema importância, principalmente para os nossos lojistas que estão a cada dia em busca de capacitar sua equipe para um melhor relacionamento com o cliente e evolução profissional”, concluiu.

Os cursos e palestras acontecerão todas às quartas-feiras, às 8h30 e às 14 horas, na sala instalada no Shopping Pátio Central – Rua Mal. Rondon, 1380, Centro.