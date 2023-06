COM FOCO NA GERAÇÃO DE RENDA, FAC LEVA OFICINA DE HABILIDADES MANUAIS AO SÃO CONRADO

Com foco em levar oportunidade de geração de renda e uma nova profissão, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) está percorrendo as sete regiões de Campo Grande com as oficinas de Habilidades Manuais. Nesta semana, de 20 a 23 de junho o Clube de Mães do São Conrado participou do Curso de Boneca de Pano.

Cerca de 35 mulheres participaram do curso que aconteceu de 20 a 23 de junho, das 13h às 17h, totalizando 16 horas de aula. Todo material utilizado para a confecção do artesanato é disponibilizado gratuitamente pelo FAC. No final do curso cada aluna recebe uma apostila e o produto confeccionado por ela mesma. O foco é mostrar que a pessoa pode trabalhar e gerar renda sem sair de casa.

Para Eunice Targino da Silva, presidente do clube há três anos, a parceria com o FAC, por meio da Prefeitura só vem agregar na qualidade de vida dessas mulheres. “Estou sempre buscando junto ao FAC esses tipos de trabalho. Das 280 mães que fazem parte do clube, metade vive em situação de vulnerabilidade social. Trazemos para elas cursos e oficinas que fazem com que elas possam aprender algo e ter a própria renda”, destaca dona Nice, como é conhecida na comunidade.

“Nosso principal foco é a geração de renda, porém, partindo disso trabalhamos ainda a autoestima e a valorização delas como profissional para serem inseridas no mercado de trabalho. A relação interpessoal é trabalhada também, elas se descobrem, se ajudam, passam a ser mais solidárias e assim cumprindo o objetivo do FAC, que é ajudar aqueles que mais precisam, não só no âmbito material mas também no pessoal”, destaca a professora Maria do Carmo Moura.

Isaura dos Santos Cândido, de 75 anos, conta que há 31 anos mora no São Conrado, e, para ela, os cursos são de extrema importância para muitas mulheres do bairro, já que muitas tiram dali o próprio sustento. “Meu benefício foi cortado há três anos, então eu faço artesanato para poder ter minha renda”, ressalta.

O curso já foi ministrado na Associação de Moradores do Nova Lima, Distrito de Anhanduí e está percorrendo as sete regiões da cidade.

Mais informações sobre as oficinas e cursos podem ser obtidas no Instagram do FAC, @fac.pmcg e pelo telefone 2020-1361.