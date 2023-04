Com foco na modernidade e logística eficiente, governador fiscaliza distribuição de medicamentos em MS

O governador Eduardo Riedel fez a fiscalização e vistoria do local que recebe, armazena e faz a distribuição de 3 milhões de unidades de medicamentos por mês para 79 cidades do Estado. Eles seguem para hospitais, unidades de saúde e diretamente para residências de pacientes. A meta é dispor de um serviço moderno, com logística eficiente.

“O Governo associado a iniciativa privada consegue fazer um trabalho de qualidade no armazenamento e entrega de medicamentos de toda natureza. O local dispõe de câmara fria e todos os procedimentos adequados. Isto é o Estado trabalhando para levar mais eficiência a toda sociedade sul-mato-grossense”, afirmou o governador.

Ele fez a vistoria na sede da empresa LIM (Logística Inteligente de Medicamentos), que é responsável por fazer o recebimento, conferência, armazenamento e entrega dos medicamentos adquiridos pelo Governo do Estado ou que vem do Ministério da Saúde para atender a saúde pública.

Além de fornecer os itens para as unidades de saúde, a empresa também atende o programa estadual “Remédio em Casa”, com entrega medicamentos diretamente nas residências das pessoas que recebem remédios especializados, de uso contínuo, ou demandas por ordem judicial. Atualmente 3 mil pacientes são atendidos por esta iniciativa.

“A expectativa é que em breve o programa possa atender até 11 mil pacientes, com o medicamento sendo entregue nas suas residências”, explicou a gerente de Operações e Logística da empresa, Patrícia Figueira. Ela citou que LIM dispõe de 60 funcionários, sendo 13 farmacêuticos, destes 9 ficam nos núcleos regionais de saúde no interior do Estado.

O secretário de Saúde, Maurício Simões, destacou que a qualidade e eficiência deste serviço (distribuição dos medicamentos) é importante para saúde pública. “Os profissionais que estão realizando a tarefa têm competência técnica e nossa intenção é fazer este projeto crescer, para beneficiar mais cidadãos do Estado. Podem esperar um upgrade na assistência farmacológica no Mato Grosso do Sul”.