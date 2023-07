Com foco na rota bioceânica, governador discute parcerias econômicas com presidente eleito do Paraguai

O governador Eduardo Riedel participou nesta quarta-feira (05) de encontro com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Penã. O evento ocorreu em Assunção, na Embaixada do Brasil no Paraguai. Entre os temas centrais estava o trabalho em conjunto para viabilizar a rota bioceânica, assim como parcerias que podem render frutos econômicos para ambas as partes.

Esta agenda bilateral entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai vai trazer benefícios e vantagens em setores como infraestrutura, comércio, turismo e cultura. “Estivemos neste encontro com o presidente eleito do Paraguai, tratando dos interesses do Mato Grosso do Sul. Nossa conversa passou por vários assuntos, como rota bioceânica, a hidrovia tão importante para o Paraguai e Brasil, assim como intercambio não só cultural, mas comercial entre os dois países”, afirmou o governador.

Riedel agradeceu a recepção na Embaixada e avaliou o dia como produtivo para Mato Grosso do Sul. “Também discutimos aspectos sanitários do nosso rebanho, da nossa agricultura, assim como agilização das questões aduaneiras, aqui na nossa embaixada do Brasil”, completou.

Também fizeram parte da comitiva do Estado o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, o presidente da Assembleia, o deputado estadual Gerson Claro e os deputados Lídio Lopes e Paulo Corrêa, além da prefeita da Capital, Adriane Lopes. O convite foi feito pelo embaixador brasileiro no Paraguai, José Antônio Marcondes.

Rota bioceânica

O principal projeto em pauta é o corredor bioceânico, que vai ligar Mato Grosso do Sul aos países do Paraguai, Argentina e Chile, encurtando o caminho para o Oceano Pacífico. As obras para tornar este sonho realidade já estão em andamento, tendo apoio e participação efetiva do Estado.

O Governo do Estado inclusive está investimento de mais de R$ 80 milhões em obras na cidade de Porto Murtinho, onde está se construindo a ponte sobre o Rio Paraguai, na divisa com o município de Carmelo Peralta (Paraguai). Esta obra financiada pelo Itaipu Binacional é ponto chave para viabilizar a rota.

Ela (ponte) segue em várias frentes de trabalho e registra atualmente um avanço de 24,68% em nível geral. Aproximadamente 450 pessoas trabalham no local, realizando diversas atividades nas duas margens do Rio Paraguai, que já começa a transformar todo o seu entorno com o andamento do projeto.

Com valor estimado de US$ 85 milhões a estrutura terá uma extensão de 1.294 metros, dividida em três pontos, dois constituirão os viadutos de acesso de ambos os lados, e um corresponderá à parte estaiada, com 632 metros de comprimento, com vão central de 350 metros.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Guilherme Pimentel