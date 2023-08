Com foco nas relações internacionais, MS apresenta potencial econômico para embaixador da Índia no Brasil

As potencialidades econômicas e tecnológicas de Mato Grosso do Sul foram apresentadas pelo governador Eduardo Riedel ao embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

“É minha primeira vez em Mato Grosso do Sul e estou muito impressionado com o que estou observando. O encontro com o governador foi excelente, ele é um líder dinâmico. Tivemos uma ótima conversa para estreitar as relações do Estado com a Índia. Discutimos sobre como atrair companhias indianas para o Mato Grosso do Sul. Falamos também sobre tecnologia e conservação e como startups podem se instalar aqui”, disse o embaixador indiano.

Os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Luiz Renato Adler (Escritório de Relações Internacionais de MS), o senador Nelson Trad Fiho e João Parkinson, do Ministério das Relações Exteriores, além do mestre indian Atam Nambi Guruji, participaram do encontro.

“Foi muito positivo e conseguimos mostrar nossas potencialidades para a Índia, que tem interesse em investir no Estado. É sempre muito positivo mostrar o crescimento e as possibilidades de investimento em MS”, afirmou Adler.

Outras reuniões

O encontro com o embaixador da Índia encerrou o ciclo de reuniões realizadas ao longo da semana – três delas somente hoje – com representantes de países estrangeiros no Brasil.

Na quarta-feira (16), Riedel recebeu o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, David Hodge, quando falaram sobre a preservação do Pantanal.

Esta manhã o governador recebeu também o cônsul da França em São Paulo, Yves Tessier d’Orfeuil. A reunião contou ainda com a participação de Aline Saddi Chaves, Cônsul Honorária da França em Campo Grande e dos secretários – além de Verruck e Adler –, Hélio Peluffo (Seilog) e Eliane Detoni (Escritório de Parcerias Estratégicas).

Riedel também se reuniu com o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana, para estreitar os laços culturais e promover integração. E na visita de cortesia foi colocada em pauta possíveis relações bilaterais, assim como o reconhecimento da importância da colônia japonesa na história do Estado.

Natalia Yahn, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm