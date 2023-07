Com foco no planejamento estratégico, SES realiza reunião de construção do PPA 2024 a 2027

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta quinta-feira (20) reunião de planejamento estratégico e orçamento que acontece na ESP (Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser). O encontro tem como objetivo o desenvolvimento do PPA (Plano Plurianual) 2024 a 2027 da SES.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, o papel da Secretaria de Saúde é para que a saúde alcance o objetivo esperado.

“É uma oportunidade de nós destrincharmos com os técnicos da secretaria quais seriam as ações, se nós temos orçamento para a realização de todas as ações e que a gente possa ao final do período deste governo ter a percepção de que nós avançamos e atingimos as nossas metas e o nosso objetivo final, que é elevar a qualidade da assistência à saúde do sul-mato-grossense por meio do projeto de regionalização e de integração do ensino e pesquisa”.

Os colaboradores da SES compartilharam do conhecimento do professor de Estratégia em Saúde, David Maia D. Oliveira, que esclareceu sobre os objetivos e as maneiras para atingi-los.

“As grandes demandas da saúde são, no mapa estratégico estadual, de máxima relevância. E para que a gente possa alcançar as demandas da saúde, nós precisamos de organização, de engajamento, precisamos de fato que todos estejam rumando para o mesmo caminho”, explicou.

Para a superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, a capacitação em planejamento estratégico proporciona ferramentas e técnicas que auxiliam na análise e avaliação de diferentes cenários e alternativas.

“Isso permite que a equipe tome decisões mais embasadas, considerando os impactos de curto e longo prazo, e minimizando riscos e incertezas. Assim a equipe aprende a estabelecer metas e indicadores de desempenho que são alinhados aos objetivos estratégicos da organização. Isso promove um maior foco nos resultados e na busca pela excelência, estimulando a melhoria contínua e o alcance de melhores resultados”.

Na opinião da superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES, Karine Cavalcante da Costa, o encontro amplia a visão dos técnicos para que qualifiquem o processo de planejamento.

“Normalmente nosso processo de planejamento é empírico e aqui estamos aprendendo a possibilidade de utilizarmos ferramentas mundialmente consagradas de planejamento estratégico. Além disso, a possibilidade de estarmos todos juntos aqui, isso que eu acho mais importante de termos um espaço criado para discussão, para conhecimento, das ações dos nossos colegas do planejamento que vai possibilitar a integração das ações”.

O que é PPA

O Plano Plurianual (PPA) consiste em um plano com diretrizes, objetivos e metas para o desenvolvimento das ações do Governo do Estado. O plano é elaborado a cada quatro anos, e aprovado pela Assembleia Legislativa. Nele constam as ações públicas a serem realizadas em todas as áreas de atuação do Governo do Estado, e expressando a visão estratégica da gestão pública estadual.

O PPA é sempre elaborado ao longo do primeiro ano de mandato, no presente caso, em 2023, para começar a vigorar em 2024. Após a aprovação do PPA pela Assembleia Legislativa, o Poder Executivo elabora, a cada ano, a Lei Orçamentária Anual (LOA), onde são definidos os valores que serão destinados e investidos em cada ação.

O Plano é composto por programas, ações e metas que são agrupados em eixos temáticos e define as fontes de financiamento para cada programa e ação. Por meio do PPA são definidas as prioridades para o próximo quadriênio nas áreas de saúde, assistência social, emprego, segurança, educação, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento econômico e infraestrutura. O PPA é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo (quatro anos) da administração pública.

Kamilla Ratier e Rodson Lima, Comunicação SES

Fotos: Rodson Lima