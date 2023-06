Com frentes de trabalho em andamento nas sete regiões, Prefeitura anuncia reforma de mais duas unidades

Desde o início do ano, a Prefeitura de Campo Grande tem realizado uma força-tarefa para revitalização e reforma das estruturas das unidades de saúde. Três unidades já receberam melhorias, outras cinco estão em andamento em diferentes regiões e, nesta semana, houve a definição das empresas que ficarão responsáveis pela reforma das unidades de saúde da família (USFs) Vila Cox e Los Angeles.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), somente na reforma das USFs Vila Cox e Los Angeles o investimento previsto é de cerca de R$ 500 mil. Deve ser realizada a readequação da estrutura física, incluindo as instalações elétricas, hidráulicas, telhado, fachada e áreas internas, bem como melhorias nas condições higiênicos-sanitárias gerais. Mais de 20 mil pessoas serão beneficiadas com as melhorias.

Na USF Los Angeles, o projeto contempla ainda a ampliação em estrutura física, instalações e procedimentos, de acordo com as normas sanitárias vigentes.

Atualmente, a unidade conta com quatro equipes de saúde da família, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares , agentes de saúde e administrativos.

O secretário municipal de Saúde Sandro Benites destaca que a melhoria das estruturas das unidades de saúde traz benefícios significativos tanto para os servidores quanto aos pacientes.

“Em primeiro lugar, um ambiente adequado e bem equipado proporciona condições de trabalho mais seguras e confortáveis para os profissionais de saúde, o que reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado. Investir na infraestrutura das unidades é um passo importante para fortalecer o sistema de saúde e promover a satisfação tanto dos profissionais quanto dos pacientes.”, diz,

Para os pacientes, a melhoria das estruturas das unidades de saúde significa um ambiente acolhedor e adequado, contribuindo para a sensação de bem-estar durante o atendimento. Além disso, espaços mais organizados e equipamentos atualizados favorecem o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a realização de procedimentos com maior segurança.

“Nós nos sentimos melhor acolhidos quanto estamos em um ambiente melhor. A gente se sente até mais valorizado. E quem não quer ter uma unidade praticamente nova funcionando perto de casa ?”, comenta a dona de casa Marluce Ferreira, 53 anos.

Além de promover a melhoria das estruturas das unidades de saúde, o investimento demonstra a preocupação em oferecer um atendimento de qualidade e garantir o acesso integral aos serviços de saúde para toda a população.

A expectativa é de que ao menos 20 unidades básicas e de saúde da família existentes no município recebam as melhorias nos próximos dois anos.

Até o momento, três unidades de saúde da família já foram revitalizadas pela Prefeitura, nos bairros: Aero Rancho, Arnaldo Estevão de Figueiredo e Jockey Club.. Está em andamento ainda a revitalização do Complexo de Saúde do Nova Bahia, composto pela USF Nova Bahia o CRS e o Distrito Sanitário, da USF Marabá e da USF Parque do Sol.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde para os próximos dois anos estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A reforma da UPA Vila Almeida já foi iniciada e os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano.

Desde 2017, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 30 unidades foram ampliadas e reformadas durante o período.