Com gol no fim, Cruzeiro supera Náutico e está nas oitavas da Copa do Brasil

O torcedor atendeu ao chamado, lotou o Independência, e o Cruzeiro venceu o Náutico por 2 a 0, na noite desta terça-feira (25), na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os gols no tempo normal foram marcados pelo lateral-direito William e pelo volante Richard.

Com altas doses de emoção, o segundo gol do time cruzeirense foi marcado aos 44 minutos da etapa final, de cabeça. Na ocasião, Richard tirou a camisa e se emocionou ao homenagear Ryan Coelho, ex-jogador, que morreu ao sofrer um mal súbito no ano passado.

Cruzeiro x Náutico: 1º tempo

O Cruzeiro começou pressionando o Náutico, tentando o gol rapidamente. Era uma pressão absurda em cima do time pernambucano, que deixava a bola com os cruzeirenses e tentava o contra-ataque, sem tantas oportunidades.

Os jogadores do setor ofensivo da Raposa desperdiçaram grandes chances, como Gilberto, Bruno Rodrigues. O lateral-direito William foi um dos destaques da primeira etapa.

Tamanho destaque teve, que William fez uma jogadaça incrível no primeiro tempo. Foram duas canetadas em jogadores do Náutico, uma delas de costas, o que levou a torcida celeste ao delírio.

Segundo tempo

O Cruzeiro seguiu pressionando no segundo tempo, segurando a posse de bola e empurrando o Náutico para o campo defensivo. O time pernambucano jogava por uma bola, esperando um erro cruzeirense para puxar o contra-ataque.

Mas, tamanha foi a pressão celeste, que o gol não demorou. William foi premiado ao abrir o placar. Aos nove minutos do segundo tempo, Bruno Rodrigues tabelou com Gilberto, que atravessa a bola dentro da área. William, livre, só empurra para o fundo do gol.

Depois, a pressão cruzeirense seguiu, com muitos gols perdidos. Gilberto era um que desperdiçava muitas chances.

🕘 2T | FIM DE JOGO! CLASSIFICADOS!

⚽ Gols de William e Richard RESPEITA O MAIOR CAMPEÃO DA COPA! 🏆 🔷 #CRUxNAU| 2-0 | #ReiDeCopas pic.twitter.com/tKUft6uZW5 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 26, 2023

Richard carimba classificação

Aos 44 minutos do segundo tempo, após uma jogada pela linha de fundo, a bola chegou até o meio da área e Richard, de cabeça, colocou o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Cruzeiro x Náutico

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Machado (Neto Moura), Ramiro (Richard) e Mateus Vital (Wesley); Bruno Rodrigues, Nikão (Rafael Bilu) e Gilberto. Técnico: Pepa.

Náutico

Vágner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Odivan, Denílson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto (Gabriel Santiago) e Souza; Kayon (Régis Tosatti), Paul Villero e Jael (Júlio). Técnico: Dado Cavalcanti.

Gols

William (8min2ºT) e Richard (44min2ºT), do Cruzeiro

Cartões amarelos

Machado e Neto Moura (Cruzeiro); Jean Mangabeira, Júlio, Paul Villero e Juan Gauto (Náutico)

Motivo: jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 25 de abril de 2023 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN-Fifa)