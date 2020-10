Natural de Campo Grande, Fred Alexandre dos Santos Silva (38), cursando Gestão de Pessoas, foi criado com muita dificuldade graças a garra e a determinação de sua mãezinha Cleuza, com 3 anos o pai saiu de casa a procura de emprego e nunca mais voltou, sua mãe era zeladora da escola Maria Lago Barcellos (FUNLEC).

Com apenas 8 anos Fred sofreu mais um duro golpe, ele e a irmã Vanessa dos Santos perderam a mãe, Dona Cleuza, acometida pelo câncer, período em que foram acolhidos por amigos de sua mãe, Senhor Acácio Rodrigues, Felícia Cáceres Rodrigues e sua irmã Vanessa ficou aos cuidados da senhorita Maria Roberta, ambas também zeladoras na escola a quem são eternamente gratos. O destino reservou mais surpresas para os irmãos, em 1991 conheceram um casal de anjos que os ajudaram e guiaram os seus passos. “Eles são nossos pais do coração, Petrucio Narciso da Silva e Francisca Viana, que com um gesto de amor profundo, nos acolheram, e minimizaram as dificuldades que enfrentamos, nos ajudando em cada passo, em cada etapa” disse Fred emocionado. Ainda segundo Fred a melhor parte de sua história de luta e superação, “na época devido a preconceitos existentes na sociedade, era muito difícil irmãos serem adotados juntos, e graças aos nossos pais adotivos, Petrucio e Francisca, não nos separamos. Realizando o maior desejo da minha mãe, que eu e minha irmã ficássemos sempre juntos”.

Atuação Pastoral – Uma vida voltada para o social

Integrante de Grupos de Jovens na Capela Sagrada Família da Paróquia Senhor do Bonfim (Ágape / Filhos de Maria) participa de campanhas do agasalho, e em datas festivas da comunidade, auxilia também na Pastoral da Criança. Viu nascer na comunidade o Hospital Orionópolis Sul-mato-grossense que passou a se chamar Cotolengo Sul-mato-grossense e desde o princípio é voluntário nos trabalhos sadministrativos, sociais e nos eventos realizados em favor da obra social e da comunidade em geral.

O TRABALHO DO MEU PAI INFLUENCIOU NAS MINHAS DECISÕES POLÍTICAS

Fred desde cedo se interessou por questões sociais, políticas e de desenvolvimento humano. “Um dos negócios que seu pai adotivo Petrucio possuiu foi uma banca de revista onde frequentou e ajudava nos pequenos afazeres dos 10 aos 12 anos, o que proporcionou, desde cedo, acesso a muita informação, meu pai vendeu a banca e foi atuar no ramo escolar, e continuou assinando as principais revistas e jornais da cidade e alguns de circulação nacional, nas minha leituras, orientado por minha mãe do coração, sempre priorizei textos autorais e artigos de pensadores, juristas, economistas entre outros”.

POR QUE SER CANDIDATO?

“A política fez parte do meu cotidiano desde a adolescência, mesmo sem perceber sempre participei de políticas sociais na igreja, política pública nos conselhos urbanos, dentro das empresas em que atuei e atuo, sempre fiz política e não politicagem, frisou”.

Fred, segundo sua análise está preparado para ocupar uma cadeira na câmara municipal de Campo Grande para auxiliar e fiscalizar os atos poder executivo, ouvir e propor as demandas vindas da sociedade e propor parcerias entre o público e a inciativa privada, organizando e construindo pontes entre quem quer efetivamente produzir, trabalhar, contribuir com uma sociedade mais cidadã e a câmara municipal de Campo Grande.