A Prefeitura Municipal de Coxim realizou na tarde desta terça-feira (8), a entrega da ponte que dá acesso ao assentamento Santo Antônio, sobre o Córrego do Veado na região da Amaralina.

A reforma da ponte foi iniciada dia 5 de maio e foi realizada com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), no valor de R$ 83.732,62, agora vai facilitar o acesso dos moradores da região e o escoamento da produção rural.

“A população da região do assentamento clamava pela reforma da ponte e foi um dos meus primeiros compromissos, realizado graças a muita economia, trabalho e honestidade. Nossa equipe continua avaliando outras pontes da zona rural para que a gente possa fazer os reparos necessários”. Concluiu o prefeito Edilson Magro.