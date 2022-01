Para melhorar a infraestrutura e dar mais qualidade de vida à população, o Governo do Estado vai promover uma série de obras nas vias públicas de Pedro Gomes, cidade que fica a 305 km da Capital. Entre elas estará a restauração asfáltica de diversas ruas, para qualificar a infraestrutura urbana.

O contrato para realização das obras foi publicado nesta terça-feira (18) no Diário Oficial do Estado. A empresa escolhida para realizar as atividades terá um prazo de 360 dias (12 meses) para concluir os trabalhos. O investimento será no valor de R$ 5.670.308,15.

As obras vão iniciar assim que for dada a ordem de serviços pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). Trata-se de mais um investimento do Governo do Estado no município para melhorar as vias públicas e assim contribuir com a população local.

“Desde o início da gestão nosso foco é melhorar a infraestrutura dos municípios e assim contribuir com a economia local, pois para o Governo do Estado evoluir, também precisamos que as cidades sigam o mesmo caminho. Os novos investimentos em Pedro Gomes são a marca de uma gestão municipalista”, descreveu o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

O prefeito de Pedro Gomes, William Luiz Fontoura, ressaltou que os investimentos do governo estadual são fundamentais para melhorar a cidade. “Somos gratos a este apoio do governador (Reinaldo Azambuja). Em cidades com orçamentos modestos, a presença do governo é essencial”, destacou.

Fontoura ponderou que esta é a primeira parte das obras de restauração do asfalto da cidade, que sofre muito em período de chuvas. “Como temos um asfalto mais velho e deteriorado, quando chove muito, fica muitos buracos. Estas obras além de melhorar a infraestrutura da cidade, aumentam a autoestima da população”, completou.

Investimentos

O Governo do Estado já promoveu investimentos em diferentes setores de Pedro Gomes. Para infraestrutura foram mais R$ 13,7 milhões em melhorias da ruas e estradas do município. Neste contexto foram contempladas ruas como Hugo Balbuena Acosta, 15 de novembro, 1º de abril, Santópolis, Constituição, Fortaleza, entre outras vias públicas.

Também investiu na construção da ponte de concreto armado sobre Córrego Roncador. Outras obras foram executadas na área da educação no município, com reformas na Escola Estadual Professora Cleuza Deodoro, com adequação da rede elétrica para instalação de ar condicionado na Escola Estadual Francisco Ribeiro Soares e a implantação de reservatórios de água nessas duas unidades escolares.

No setor de saneamento básico, foram mais de R$ 9,3 milhões para ampliar o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ainda foram entregues mais de 100 unidades habitacionais para os moradores.