Com investimento de R$ 7 milhões, governo lança Festival de Inverno de Bonito 2023

Com um investimento de mais de R$ 7 milhões, o Governo do Estado lançou oficialmente nesta quinta-feira (3) o Festival de Inverno de Bonito 2023. O lançamento contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda e do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues. A coletiva aconteceu na Estação Cultural Teatro do Mundo, em Campo Grande.

A 22ª edição do festival vai acontecer entre os dias 23 a 27 de agosto, tendo um dia a mais de duração em relação às edições anteriores. O evento contará com shows musicais, espetáculos, teatro, dança, circo, arte, tecnologia, interatividade, cenografia, atrações infantis e outras atividades paralelas.

“Diretamente foram mais de R$ 7 milhões, temos a parceria de uma série de outras instituições, como o sistema Fecomércio que está contratando diretamente os shows para o festival, mas o mais importante que este recurso aplicado, é a certeza de que ele retorna para o Estado em forma de movimentação econômica e reafirma a cultura de Mato Grosso do Sul”, explicou o governador do Estado.

Riedel também falou sobre as críticas em relação às atrações nacionais selecionadas. “Sempre tem as criticas bem-vindas, mas tem para todos os gostos e essa é a beleza do festival, porque as pessoas de fora estão vindo para conhecer aquilo que a gente pode mostrar de melhor, como a nossa cultura, então esses artistas ficam maravilhados e levam mundo a fora”.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda, foram realizadas mudanças na programação do festival baseado nos pedidos recebidos através de audiência pública.

“A programação está super democrática, inclusive atendendo ao pedido que recebemos em audiência pública que é uma coisa bastante questionada, a questão do sertanejo, no último dia teremos o Trio Parada Dura, que é uma expectativa da população que a gente ouviu na audiência pública”, explica.

Na última terça-feira (1º), foi realizada uma Chamada Pública convocando artistas para se apresentarem no festival. Artistas regionais poderão se inscrever nas categorias: música (12 Vagas), dança (4 vagas), teatro (4 vagas), circo (4 vagas) audiovisual (4 vagas), cultura urbana (6 vagas), live painting (4 vagas), moda (10 vagas) e artes visuais (10 vagas).

“Nós vamos valorizar esse ano a participação dos artistas da cidade, inclusive o edital está aberto para participações regionais. É importante destacar isso para que a gente feche a programação regional também”, afirmou o secretário

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, explicou que apresentou o pedido para que o Festival fosse mantido no final de agosto, mesmo período de 2022, já que a data atraiu um fluxo de visitantes durante a baixa temporada.

“Ano passado foi em uma boa data, o festival faz a economia movimentar muito em baixa temporada, a rede hoteleira, os passeios, o comércio em geral fomenta muito, fora a geração de emprego em Bonito”, afirmou o prefeito.

Atrações

A cantora Fafá de Belém, um dos principais nomes da MPB, abre as atrações principais no dia 23. Já a banda brasileira de bossa-nova, indie pop, Bala Desejo se apresenta no dia 24, mesmo dia que Paulinho Moska + Maria Gadú.

A cantora Iza apresenta as gravações do seu segundo álbum de estúdio “AFRODHIT”, além dos hits “Pesadão” e “Dona de mim”, no mesmo dia do trio de MPB, Gilsons, dia 25.

Já a cantora, compositora e atriz potiguar Juliana Linhares se apresenta no dia 26, e o rapper Emicida, dono do fenômeno “AmarElo”, fecha a noite.

Considerado um dos maiores, mais antigos e mais bem sucedidos grupos musicais da música sertaneja no Brasil, o Trio Parada Dura encerra o festival no dia 27 de agosto.

Economia criativa

Secretário da Setescc, Marcelo Miranda

Outra atração é o Corredor de Economia Criativa com produtos oriundos de produtores de Mato Grosso do Sul, como gastronomia e artesanato. Criatividade, sustentabilidade, diversidade cultural e inovação: todas essas características podem ser encontradas nos produtos desenvolvidos por nossos empreendedores da economia criativa.

“Terá um espaço específico da economia criativa, nós já estamos trabalhando os encontros regionais para a gente fechar o plano estadual. O festival tem um papel muito importante, pois atrai a população, gera renda e qualificar nossos artesãos, músicos para que eles possam ter renda de uma forma organizada”, frisou o secretário da Setescc, Marcelo Miranda.

Festival Bonitinho

Nesta edição de 2023, a principal novidade é o Festival Bonitinho, com atrações direcionadas às crianças. Estão confirmados “Mundo Bita”, no dia 25, sexta-feira, e “Palavra Cantada”, no sábado, 26.

Mundo Bita é um projeto de entretenimento infantil criado pelo músico e designer pernambucano Chaps Melo em 2011. Desde então, já lançou dezenas de singles musicais que arrecadaram diversas certificações de Ouro, Platina, Diamante e Diamante Duplo, com milhões de singles vendidos.

Já a dupla Palavra Cantada, formada pelos músicos Paulo Tatit e Sandra Peres, une em seu trabalho música, brincadeira e educação desde 1994.

“Envolver as crianças no ambiente de cultura e arte é o exercício da cidadania plena, desde o início, começar a introduzir as crianças na poesia, pintura, música, ajudar as crianças a desenvolver essas habilidades artísticas”, afirmou Riedel.

