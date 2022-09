O Prefeito José Paulo Paleari, assinou o contrato que celebrou a aquisição de novos implementos agrícolas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. O investimento ultrapassa 1 milhão de reais, destinado para fomentar a agricultura familiar de Nova Alvorada do Sul

Dentre os implementos adquiridos que superam a marca de 1 milhão de reais de investimentos estão: 02 tratores zero km, 02 pulverizadores agrícolas tratorizado, 03 carretas para trator, 03 grades aradora com controle remoto com discos de 28 polegadas, 02 grades niveladora com 36 discos e 03 roçadeiras hidráulica.

Os implementos agrícolas vão contribuir para agricultura familiar local e agregar os outros serviços e equipamentos que já eram disponibilizados pela Secretaria. “Uma das marcas da nossa administração é a colaboração e apoio aos agricultores familiares, um segmento importante para Nova Alvorada do Sul. Por isso, buscamos cada vez mais formas de incentivo para propiciar mais qualidade de vida para nossos trabalhadores rurais”, destacou o Prefeito José Paulo Paleari.

Esses equipamentos vêm com finalidade de dar maior suporte, melhorando o trabalho junto às atividades dos produtores rurais do município, atendendo as necessidades e incentivando o desenvolvimento da agricultura familiar.

A agricultura familiar é essencial para o desenvolvimento agroindustrial do Município, “por isso a secretaria busca fomentar formas de desenvolver a estruturação da atividade em unidades de negócios, com cadeias de produção cada vez mais desenvolvidas e tem atendido a cada dia, os pequenos produtores”, disse Elismeia Borges, Secretária de Desenvolvimento.

O prefeito destacou ainda que, “o nosso principal objetivo é facilitar a vida dos trabalhadores que dependem do campo para o sustento de sua família, principalmente os integrantes da Agricultura Familiar, responsáveis pelo fornecimento de boa parte dos alimentos consumidos no município. Esses equipamentos ajudarão os nossos agricultores, possibilitando celeridade e comodidade, e consequentemente atendendo a demanda e aumentando os lucros com a produção, gerando renda para as famílias. Sabemos da força da agricultura familiar, por isso apoiamos os nossos produtores”, finalizou Paleari.