Com investimentos de R$ 22,2 mi, governador entrega moradias e escolas em Bonito

Com mais de R$ 22,2 milhões em investimentos do Governo do Estado, o governador Eduardo Riedel entregou 60 unidades habitacionais e as reformas das escolas estaduais Luiz da Costa Falcão e Bonifácio Camargo Gomes, na tarde de hoje (25), em Bonito.

“São muitas entregas e passa um filme na cabeça, de lembrar desde começo do trabalho, lá em 2015. E quero destacar a parceria com os municípios, vereadores, deputados, assim a gente consegue fazer as coisas acontecerem. E o desenvolvimento é em Bonito e nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Vamos continuar atendendo as pessoas mais carentes e manter os programas como Mais Social e Energia Zero. Queremos proporcionar bem-estar para as pessoas e os municípios”, disse Riedel.

Em agenda no município turístico – onde até domingo (27) é realizado o Festival de Inverno de Bonito 2023 -, Riedel ainda formalizou contratos para construção de moradias no Residencial Rio da Prata – beneficiando 50 famílias -, e convênio para construção de 23 unidades habitacionais para remoção de famílias de ocupação irregular em área de risco.

Ainda foram entregues a obra de perfuração e ativação de poços para captação de água, melhorando o abastecimento da cidade, e a ponte em concreto armado sobre o Rio Bacuri, na Estrada do Quati. O governador também formalizou o convênio para execução da reforma do Ginásio Municipal de Esportes Juscelino Kubitschek, e a licitação para fornecimento e implantação de sinalização viária vertical e horizontal no município.

“Gratidão por ajudar Bonito, uma cidade abençoada por Deus, diferenciada e que está em obras, um projeto de desenvolvimento. Temos que ter gratidão aos políticos que fazem política públicas que atendem as necessidades da população”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

Na manhã desta sexta-feira (25) o governador Eduardo Riedel também entregou mais de R$ 20 milhões de investimentos nos municípios de Guia Lopes da Laguna e Jardim – na área de saúde, esporte, infraestrutura e educação. E ainda firmou compromisso de reestruturar todas as escolas estaduais até o fim de 2026 e promover a universalização do ensino integral.

Obras em Bonito

A EE Luiz da Costa Falcão, maior escola do município de Bonito, passou por reforma geral para melhor atender a comunidade escolar. Por isso, durante todo o ano letivo de 2022 e início de 2023, os 1,1 mil estudantes foram atendidos no antigo campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Os alunos são do 6° ano do ensino fundamental até o 3° ano do ensino médio, com aulas nos três turnos. Além disso, a escola trabalha com a oferta do programa AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem), em seis turmas nos períodos noturno e vespertino.

Desde o dia 12 de junho, as aulas foram retomadas no prédio original, que recebeu investimentos de mais de R$ 7,3 milhões para a realização da reforma geral, novo mobiliário e equipamentos.

Os serviços contemplaram ainda a adequação do edifício para proteção contra incêndio e pânico, novos aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, conjuntos escolares, mesas, tablets e chromebooks.

Já a EE Bonifácio Camargo Gomes passou por revitalização e obra de ampliação, com a construção de um bloco com cinco salas de aula. A unidade recebeu investimentos de R$ 3,3 milhões, inclusive para aquisição de equipamentos.

A escola atende 825 estudantes, matriculados em turmas que vão do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, em período parcial, e do 1º ao 3º ano do ensino médio, em período integral.

Moradias

Com investimentos de R$ 7,7 milhões – R$ 4,5 milhões em recursos do Estado -, o governador Eduardo Riedel entregou 60 unidades habitacionais, e formalizou convênio para implantar mais 23 casas e além de contratos com 50 beneficiários do Programa Lote Urbanizado. As ações que garantem moradia digna a 133 famílias em Bonito.

A casa adequada é comemorada por Eurides Camargo, um dos beneficiados com as novas unidades habitacionais no Residencial Rio Bonito, que permitiu a remoção de famílias do Anel Viário. “Chegou num bom momento. Onde a gente morava, pra começar, não tem nem asfalto. Aqui vamos ter endereço, então eu agradeço. A casa é boa, o terreno é grande, pertinho da cidade”.

Com a construção do anel viário da cidade, 60 famílias que viviam na área do traçado, em condições precárias, foram realocadas para o Residencial Rio Bonito, construído por meio do projeto “Produção Habitacionais e Desenvolvimento Urbano”, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

As 60 famílias beneficiadas serão transferidas para uma área nobre, ao lado do Bairro Rio Branco, dotada de asfalto, energia elétrica e água encanada. A obra – executada pelo município, que também doou a área – teve investimento total de aproximadamente R$ 5 milhões, divididos igualmente entre Estado e município.

Além disso, um novo convênio visa a construção de mais 23 unidades habitacionais para famílias removidas de áreas de ocupação irregular e de risco. As 23 moradias serão construídas com recursos do Estado/Agehab e do município.

Cada unidade será dotada de dois quartos, cozinha com sala de estar, banheiro e área de serviço. E o conjunto residencial contará com toda infraestrutura de água e esgoto.

José Gomes da Silva foi um dos beneficiados com o lote urbanizado. “É importante porque a gente vai construir a casa e sair do aluguel. Chegou no momento ideal para nós. Estamos felizes com o governador e a administração dele”.

O governo do Estado construiu 50 bases residenciais, por meio do Programa Lote Urbanizado e hoje foram assinados os contratos com os mutuários para que eles concluam suas moradias.

As bases, de 42,56 m² de área construída, são constituídas de fundação, instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contrapiso e a primeira fiada em alvenaria, comportam uma residência de dois quartos, sala/cozinha e banheiro.

FIB 2023

O governador Eduardo Riedel permanece em Bonito para acompanhar o FIB 2023, que hoje tem – além de artistas regionais – o show da cantora Iza. “Vamos fazer desse festival um festival do Brasil, cada vez mais atrativo para todo país. Esse ano com muita responsabilidade ambiental”, disse Riedel.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm