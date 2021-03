Com a taxa de apenas 43% de pessoas em isolamento social, Mato Grosso do Sul ocupa o triste penúltimo lugar no País, revelou o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a live desta segunda feira. Mesmo registrando taxa de letalidade em 1.9, média móvel de novos casos em 1,135,6, e alta taxa de contaminação (1.3) em consequência da nova variante, os sul-mato-grossenses parecem não entender a necessidade de seguir as orientações sanitárias.

Entre as capitais do País com pior desempenho, Campo Grande só perde para o Rio de Janeiro e Boa Vista. “Estamos com isolamento bastante frágil”, ressaltou o secretário de Saúde Geraldo Resende. Tanto o Resende quanto o governador Reinaldo Azambuja, que também participou do Boletim Covid- 19, pediram a colaboração de todos no cumprimento dos decretos, na decisão tomadas pelo colegiado de prefeitos.

“Não é feriado, é isolamento”, destacou o governador. Ambos concordam que não há outra saída no momento. Com hospitais lotados, filas de espera e falta de profissionais capacitados, os cidadãos precisam se conscientizar desde grave momento.

A média de internações foi para 1.086 na última semana e a média de óbitos está em 32.2. Em 24 horas foram registrados 663 novos casos e 28 óbitos. Mas esses números, de acordo com o secretário, podem ser ainda mais altos, pois muitos municípios ainda fecharam os relatórios do final de semana.

A sub-secretária da SES, doutora Christine Maymone, chamou a atenção para a idade das pessoas que vão à óbito. “Cerca de 1/3 é de pacientes com menos de 60 anos”. A médica fez mais um alerta à população: “Ou salvamos agora ou não nos salvaremos mais. O momento é agora”. Isolamento, uso de máscara e demais cuidados sanitários, de acordo com Maymone, são cuidados essenciais para todos.