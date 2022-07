O pré-candidato a deputado federal Carlos Bernardo (MDB) esteve no sábado (2) cumprindo agenda em Caarapó ao lado do pré-candidato a governador André Puccinelli (MDB) e de lideranças locais, Carlos conversou com comerciantes, empresários e moradores e firmou alguns compromissos caso seja eleito para representar o Estado em Brasília.

De acordo com Carlos o aumento do número de leitos hospitalares, equipamentos como tomógrafo e vagas de UTI foi uma das principais reivindicações da população que tem um atendimento básico, mas quando o caso é grave e precisa de um atendimento de Terapia Intensiva, precisa buscar outros centros como Dourados ou Campo Grande.

Outra meta estabelecida por Carlos foi em relação ao desenvolvimento e a geração de emprego. “ Muitos empresários que pretendem se estabelecer em Caarapó ou já tem suas empresas aqui na cidade precisam de um aeroporto com uma estrutura melhor e estas melhorias passam pelo asfaltamento da pista de pouso e instalação de equipamentos básicos de navegabilidade para atender inclusive emergências médicas e principalmente um Anel Viário que tire todo o movimento de carros e caminhões da BR 163 que apesar de transportar os produtos da região acaba atrapalhando os moradores e causando acidentes . ”, disse Carlos.

O pré-candidato este juntamente com o ex-prefeito Elson Cassaro, o ex-vereador Toninho Lima e outras lideranças visitando diversos bairros da cidade ouvindo os anseios dos moradores que farão parte do seu projeto como parlamentar na Capital Federal.