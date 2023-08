Com madrinha e críticas, aniversário da Capital vira palco de pré-campanha e antecipa embate

O aniversário de Campo Grande, comemorado neste sábado (26), está apresentando o tom que deve ser usado na campanha do próximo ano, quando serão eleitos vereadores e prefeito ou prefeita. No poder e de olho na reeleição, Adriane Lopes (PP) fala em Capital de oportunidades, enquanto o provável adversário, Beto Pereira (PSDB), critica a gestão.

Adriane ganhou fôlego para reeleição com a transferência para o PP, liderado pela senadora Tereza Cristina (PP), que se tornou sua madrinha política. No aniversário da Capital, lá estão elas juntas. Tereza fala do orgulho de ter nascido em Campo Grande e afirma que vai continuar trabalhando pela nossa gente, passando a palavra a Adriane, que promete fazer, junto com Tereza, muito mais por Campo Grande.

Diferentes capitais

Em vídeo comemorativo de aniversário, Adriane apresenta um pastor orando pela cidade e diz que está na cadeira por missão e não por salário. Ela relata que um grande homem de Deus disse para ela, em 2022, que as janelas do céu estavam abertas para Campo Grande. Foi quando, decidiu declarar, pela fé, que Campo Grande seria a capital das oportunidades.

Segundo a prefeita, com trabalho duro, determinação e joelhos nos chãos, a cidade começou a se transformar, apresentando manchetes que colocam a Capital como a de menor taxa de desemprego no País, maior produção agrícola do País e segunda com maior valorização de imóveis.

Do outro lado, Beto Pereira fala de uma história de muitas lutas e conquistas. Entretanto, diz que aproveitará a data para mostrar como a cidade está sendo tratada. No vídeo, fala de uma cidade jovem que já sofre com falta de planejamento urbano, obras inacabadas, filas em postos de saúde, milhares de crianças esperando vagas em creches e transporte público sem qualidade.

No final, Beto diz que Campo Grande é maior do que tudo isso e que a Capital vai dar a volta por cima e o campo-grandense vai voltar a andar de cabeça erguida e orgulhoso desta cidade tão encantadora. “Tenho certeza que podemos voltar a sonhar com uma Campo Grande humana e desenvolvida”, afirma.

