Em funcionamento desde abril do ano passado, a unidade móvel para castração do Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande (CCZ) já realizou mais de 1,1 mil procedimentos em cães. Durante este mês de maio, o Castramóvel estará no Bairro Vila Fernanda, Região Urbana do Lagoa.

Os atendimentos estão programados para acontecer aos domingos com apoio das equipes da unidade de saúde do bairro, que realizam a triagem dos animais de famílias que têm uma maior vulnerabilidade. O serviço também utiliza a estrutura da unidade para a recepção, triagem e acomodação dos animais.

“Nosso objetivo é justamente chegar naquelas pessoas que não têm condições de levar seu cachorro para uma clínica, mesmo que consigam o procedimento de forma gratuita”, explica a veterinária do CCZ Cláudia Macedo.

“Vamos até essas famílias e explicamos todo o processo de castração e quais os cuidados necessários no pós-cirúrgico. Também há nossa equipe de educação em saúde que explica os riscos deste animal ter acesso à rua”, conclui.

O Castramóvel tem a capacidade de esterelizar entre 25 e 30 cães por fim de semana, contribuindo para o controle de zoonoses e populacional destes animais.

Os procedimentos são voltados somente para cães, machos e fêmeas, com mais de seis meses de idade, seguindo todos os critérios previstos na resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS), nº 91 de janeiro de 2020.

A castração de felinos continua sendo realizada exclusivamente no CCZ através de agendamento prévio online. O agendamento é feito todo dia 20 de cada mês pelo site: https://castracao.campogrande.ms.gov.br/. Ao todo são disponibilizadas cerca de 600 vagas.

Campo Grande foi uma das primeiras cidades do país a implementar um sistema para agendamento de castração online, garantindo mais comodidade e transparência no processo.