Em edição extra do Diogrande de hoje (18) a prefeitura já anunciou que a restrição do toque de recolher das 22h às 5h será valida até dia 5 de janeiro do próximo ano. O decreto anterior de nº 14.568 era até dia 21 de dezembro, porém, diante do aumento de casos da doença, o Prfeito Marquinhos Trad resolveu determinar a referida prorrogação.

Desde a última segunda-feira, a Capital teve 100% de lotação máxima dos leitos de UTI, aumentando ainda mais a preocupação com a doença. Conforme boletim divulgado hoje, Mato Grosso do Sul chegou 2.009 mortes por covid-19 com 119 mil infectados pela doença.

O toque de recolher voltou a vigorar na Capem Campo Grande no dia 7 de dezembro após os casos de coronavírus voltarem a subir em Mato Grosso do Sul. E desde segunda-feira (14) o governo estadual decretou a restrição de circulação das 22h às 5h em todo Mato Grosso do Sul.

O decreto publicado hoje também prorroga as medidas de restrição determinadas na última semana, como lotação dos locais de atendimento ao público em 40% da capacidade do local, sendo permitido no máximo 80 pessoas, inclusive em festas, templos religiosos, campeonatos esportivos e eventos de qualquer natureza. Os horários de funcionamento dos shoppings também serão prorrogados e passa a ser das 10h às 22h e do comércio no centro todos os dias das 8h às 21h, além da suspensão dos cartões do transporte coletivo para estudantes e a liberação para idosos apenas das 9h às 16h com lotação de 70% nos ônibus que circularão das 5h às 23.