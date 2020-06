A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais dois óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado contabiliza 35 vítimas fatais da doença.

RIO BRILHANTE

A 34ª vítima era de Rio Brilhante, sexo feminino e tinha 70 anos. Internou dia 12 de junho em Rio Brilhante e foi a óbito em 14 de junho. Tinha diabetes e hipertensão.

PARANAÍBA

A 35ª vítima era uma mulher, 86 anos, residente de Paranaíba, assintomática. Deu entrada na Santa casa de Paranaíba em 09 de junho com inapetência. Foi coletado o swab e foi encaminhada para UTI. Em 12 de junho, após apresentar melhora, foi encaminhada para a ala respiratória. Em 14 de junho teve rebaixamento e piora do quadro. Faleceu na tarde de 15 de junho.

ÓBITOS

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 5 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 1 em Corumbá, 1 em Douradina e 1 em Deodápolis.