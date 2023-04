Com mandato participativo, Dr. Victor Rocha lança duas consultas públicas para discutir projetos de lei

O vereador, Dr. Victor Rocha (PP), lançou duas consultas públicas para discutir projetos de Lei que incluem datas no calendário oficial de Campo Grande. Sendo incluída no dia 17 de outubro o Dia do Topógrafo e no dia 13 de outubro o Dia do Técnico em Necropsia.

O intuito da consulta é aproximar ainda mais a população da capital Morena em seu mandato na Câmara Municipal de Campo Grande. A consulta pública está aberta do dia 18 a 28 de abril (confira o link no final da matéria).

Essa consulta pública vai subsidiar a tomada de decisão do parlamentar em entrar ou não com esses projetos de Lei para tramitar na Câmara de vereadores. Dentre os projetos em consulta pública está o projeto de lei nº 10.931/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal do Topógrafo, a ser comemorado anualmente no dia 17 de outubro.

A segunda consulta é referente ao projeto de Lei nº 10.932/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o “Dia do Técnico em Necropsia (Necropsista), a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de outubro.

Para o vereador Dr. Victor Rocha, a participação da população em seu trabalho legislativo é de suma importância para que os anseios e os problemas encontrados em Campo Grande possam ser fiscalizados e sanados. “Convocamos a população para participar desta consulta pública, pois são duas profissões que merecem nosso respeito e admiração, portanto conto com a participação de todos”.

Participe você também, a sua opinião é muito importante: https://camara.ms.gov.br/consulta-publica/