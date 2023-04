Com Neymar na Vila, Santos não vence Audax Italiano e é vaiado pela torcida

Depois de vencer fora de casa na estreia da Copa Sul-Americana, o Santos não soube usar o poder da Vila Belmiro. Na noite desta quinta-feira, o Peixe recebeu o Audax Italiano, do Chile, e ficou no empate por 0 a 0.

Frustrados com o placar, torcedores santistas vaiaram a equipe após o apito final.

A partida contou com uma presença ilustre nas arquibancadas. Ídolo do Peixe, Neymar esteve no estádio para acompanhar o embate. O atacante do Paris Saint-Germain chegou ao local de muleta, com cerca de 10 minutos do primeiro tempo, e ficou em um dos camarotes, ao lado de Falcão, ex-jogador de futsal.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano está na segunda colocação do grupo E, com quatro pontos, dois a menos que o Newell’s Old Boys, que lidera. O time chileno está em terceiro, com um. Blooming-BOL, com zero, está na lanterna.

O Santos volta as suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. O time encara o Atlético-MG no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do torneio. O próximo desafio pela Sul-Americana será no dia 2 de maio, contra o Newell’s Old Boys, na Argentina.

O jogo

Jogando sob seus domínios, o Alvinegro tentou partir para cima no começo da primeira etapa. Com nove minutos, Marcos Leonardo aproveitou o vacilo da defesa adversária após lançamento e soltou uma bomba para a defesa de Ahumada. No lance seguinte, o goleiro voltou a trabalhar, desta vez em arremate de Soteldo.

Do outro lado, os visitantes tiveram uma grande chance de abrir o placar aos 17. Em cobrança de falta da meia-lua, Sepúlveda encheu o pé, mas mandou pelo lado.

O Santos, por sua vez, seguiu rondando a área rival, porém encontrou dificuldades para encontrar espaços. Aos 31, Soteldo fez boa jogada individual na entrada da área e achou Marcos Leonardo livre. O atacante tentou o chute rasteiro, mas mandou na rede pelo lado de fora.

Já aos 43 minutos, Ahumada saiu jogando mal e deu nos pés de Ângelo. O atacante driblou o zagueiro e tocou para Lucas Lima, que chutou para boa defesa do goleiro. No rebote, Soteldo arrematou à esquerda da meta.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Peixe tentou intensificar a sua pressão. A equipe do técnico Odair Hellmann até conseguia achar espaços, mas pecou nas tomadas de decisões.

Enquanto isso, o Audax buscava os contra-ataques. Com 10 minutos, Riveros partiu em velocidade, driblou Messias e Nathan e tirou tinta da trave esquerda de João Paulo.

Do outro lado, o Alvinegro Praiano voltou a levar perigo apenas aos 21. Nathan disparou pela intermediária, deixou os rivais para trás, invadiu a área e só não marcou um golaço pois errou o chute por centímetros. Na sequência, Dodi aproveitou a sobra na grande área e, pressionado pela marcação, concluiu para fora.

Nos minutos finais, o Santos seguiu apertando em busca de um tento salvador. Contudo, nada foi suficiente para evitar o empate em plena Vila Belmiro. A melhor chance saiu aos 46. Deivid recebeu cruzamento de Lucas Pires e parou em defesa de Ahumada.

(com agências)