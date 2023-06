Com novas áreas de verão colhidas, preço da cenoura cai em MG

Na semana (22 a 26/05), as cotações da cenoura “suja” se desvalorizaram novamente em São Gotardo (MG), sendo comercializada à média de R$ 50,00/cx de 29 kg, baixa de 9,10%. O aumento da oferta causou a redução das cotações, sendo explicado pela colheita de novas áreas ainda da temporada de verão. Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, a qualidade das raízes está boa, superior à de outras regiões, o que aumenta a procura por cenouras mineiras. Porém, mesmo com padrão acima da média, a maior disponibilidade afetou os preços.

Quanto à colheita das raízes de inverno, deve se iniciar no próximo mês e, analisando seu bom desenvolvimento atual, espera-se uma boa produtividade e cenouras de qualidade. Desta forma, as cotações tendem a cair daqui para a frente com a maior oferta da safra de inverno.