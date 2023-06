Com novos ônibus, Prefeitura garante mais segurança e conforto aos usuários do transporte público da Capital

Foto: Roberto Ajala/ Diogo Gonçalves/ Ana Fernandes

A partir da próxima semana começam a circular em Campo Grande, os novos ônibus que integram os 71 veículos para renovação de parte da frota do transporte público coletivo da Capital. A entrega é a maior feita nos últimos anos pela administração e foi realizada pela Prefeitura Municipal e o Consórcio Guaicurus, nesta quarta-feira (28), em ato nos Altos da Avenida Afonso Pena, que contou com a presença da prefeita Adriane Lopes e autoridades.

“Hoje apresentamos o resultado de um trabalho feito com responsabilidade, com compromisso e diálogo franco junto com a Câmara Municipal e Consórcio Guaicurus. Chegamos hoje a uma grande realização e a um grande feito, a maior entrega dos últimos tempos para a nossa cidade, e continuaremos avançando para tornar melhor a vida de cada campo-grandense. Todos os dias 100 mil pessoas utilizam o transporte coletivo da Capital e seguiremos realizando entregas, melhorando o serviço oferecido e efetivamente fazendo a diferença na vida das pessoas”, ressalta a chefe do Executivo Municipal.

A renovação representa a substituição de 15% do total de 473 veículos e é prevista em contrato para garantir a idade média de cinco anos da frota. Também faz parte de um conjunto de melhorias que estão sendo promovidas pela administração municipal no transporte e trânsito de Campo Grande, garantindo mais conforto, agilidade e segurança para os usuários desse serviço.

“Me sinto muito honrado em participar dessa cerimônia. Essa entrega representa a renovação de 15% da frota de ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, o que é significativo e proporciona agilidade no deslocamento e segurança aos usuários do serviço. A prefeita Adriane Lopes tem assumido um protagonismo inédito na política da Capital com a busca do diálogo e efetividade a partir dessas parcerias e, com isso, feito a diferença”, enfatizou o deputado federal Luiz Ovando, representando a bancada federal do Estado.

Em nome da bancada estadual, o deputado Lídio Lopes, no ato representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “É um momento histórico. São 71 ônibus zero quilômetros para atender a população, uma das maiores conquistas dos últimos tempos para Campo Grande”.

Em nome da Câmara Municipal, o presidente da Casa de Leis vereador Carlão Borges reconheceu a iniciativa do Executivo Municipal pela entrega expressiva de veículos para renovação da frota. “Parabenizo a prefeita Adriane Lopes, pois, em muitos anos, não me lembro de Campo Grande receber uma entrega de ônibus nessa quantidade”, completou o parlamentar, que foi acompanhado pelo presidente da Comissão de Transporte e Trânsito do Legislativo, vereador Alírio Villasanti, que em seguida destacou o empenho da administração da Capital nos avanços das políticas públicas no setor. “Todas as vezes que levamos demanda do setor para o Executivo as construções aparecem em seguida. Precisamos aprender definitivamente a festejar o sucesso quando as ações acontecem”.

Todos os ônibus possuem acessibilidade, com duas vagas para cadeirantes e serão incorporados às linhas conforme cronograma da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, explicou como será a introdução dos novos veículos às linhas convencionais. “Esses 71 ônibus vão entrar em operação gradativamente a partir de 1° de julho, atendendo todas as regiões da cidade. Nós realizamos diariamente o cálculo de reforço nos horários de pico, em determinados locais da cidade, que muda conforme as atividades, calendário da cidade e etc. Esses novos ônibus vão atender diversas linhas em toda a cidade substituindo a frota antiga”.

Nos bairros, a população já aguarda com expectativa os novos veículos. “Acredito que, com a chegada desses novos ônibus, teremos uma estrutura melhor para as nossas viagens, principalmente nos horários de pico, onde temos mais pessoas indo e vindo do trabalho, da escola. Creio que vai melhorar muito”, disse a dona de casa Maria Irene dos Santos Gomes, residente nas Moreninhas.

Em nome dos usuários da região do Jardim Centenário, o presidente da Associação de Moradores Valdinei Rosa da Silva disse que os novos veículos vão trazer novo fôlego para os usuários do transporte coletivo. “Quero agradecer à administração da Capital, em nome de toda a população de Campo Grande e, principalmente, em nome dos usuários da região do Centenário, pela entrega desses 71 novos ônibus, que farão uma diferença enorme no dia a dia da população, de quem utiliza o transporte coletivo da Capital, melhorando a questão do conforto, diminuindo o tempo de espera nos pontos”.

“Esses ônibus vão favorecer muito as pessoas que precisam do transporte coletivo e tenho certeza que os moradores da nossa região, uma das mais populosas da cidade, sentirão a diferença no dia a dia”, ressaltou Tony Nogueira, presidente do Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho.