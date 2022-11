O deputado estadual Coronel David (PL), continua fazendo a diferença na vida da população sul-mato-grossense por meio das suas ações parlamentares, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Depois de diversos municípios receberem veículos para a Casa do Trabalhador, chegou a vez de Amambai ser contemplada com um veículo para melhorar o suporte no atendimento à população.

“Por meio do nosso trabalho legislativo fizemos indicações ao Governo do Estado para que a Casa do Trabalhador pudesse oferecer um suporte maior no atendimento à população e fomos atendidos. Hoje, o município de Amambai conta com um veículo para melhorar o atendimento na Casa do Trabalhador, instituição extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social da região”, frisou Coronel David.

Parceiro de Amambai

O prefeito de Amambai, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira elogiou e destacou o trabalho do deputado Coronel David em prol do município. “Amambai só tem a agradecer pela atuação e parceria do deputado estadual Coronel David. Ao longo de vários anos, ele tem sido muito presente na cidade, contando com recursos na saúde, mas também pela aquisição de veículos para a Secretaria das cidades, que engloba a secretaria de habitação, que é fundamental para acompanhamentos de projetos para atender as comunidades. Também tivemos recentemente a aquisição de um veículo para a Casa do Trabalhador, da Funtrab, comprovando importantes investimentos e parcerias por um mandato presente e atuante de Coronel David. Quem ganha com isso não é somente Amambai, mas sim todo o Estado de Mato Grosso do Sul”, enfatizou o prefeito.

Amambai em desenvolvimento

“Somos gratos ao Deputado Coronel David, por ter feito gestão junto ao governo do estado (FUNTRAB) e liberado um veículo zero quilômetro para a nossa Casa do Trabalhador, que fará toda diferença na captação de novas vagas de empregos e capacitação de mão de obra em nossa cidade. O Deputado Coronel David tem sido um grande parceiro de Amambai unindo forças a nossas demandas e alocando emendas para nossa cidade”, comentou o vice-prefeito Rodrigo Selhorst.

Político presente

Para Losane Cardinal, o trabalho de gestão do deputado Coronel David faz a diferença na vida das pessoas que moram em Amambai. “Coronel David sempre foi um político presente e interessado em resolver os problemas da comunidade. Este veículo trouxe mais praticidade e mais qualidade no atendimento a quem está desempregado e precisa de um emprego para sustentar sua família. Com o trabalho de Coronel David, Amambai está avançando”, complementou Losane.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Racchtiune, Coronel David é um político atuante e parceiro de Amambai. “Agradecemos a articulação do deputado Coronel David por ajudar e contribuir com a Casa do Trabalhador. Tenho certeza que quem ganha é a população, pois contribui muito para as políticas públicas voltadas a este setor. Nós agradecemos de coração o apoio dele em mais esta conquista”, disse Roberto.

Casa do Trabalhador de Amambai

O órgão é ligado à secretaria do Desenvolvimento Econômico do município e presta serviços de seguro desemprego, cadastro do trabalhador, capacitação para vagas de emprego e auxílio na carteira de trabalho. No primeiro semestre deste ano, o órgão encaminhou 7.198 pessoas às empresas contratantes, sendo que deste total, 3.230 pessoas foram contempladas com um emprego.