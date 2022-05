A política do Governo do Estado de incentivo a ampliação da malha aérea para Campo Grande e destinos turísticos, por meio do Programa Decola MS, garantiu mais uma importante conexão interna: a partir deste sábado (7), a Azul Linhas Aéreas começa a operar com um voo semanal entre a Capital e Corumbá.

“A nossa política pública de atração de novos voos, facilitando e melhorando o acesso de turistas a Mato Grosso do Sul, mais uma vez foi decisiva para conquistar esta nova frequência, que vai contribuir para o a emissão de mais turistas aos nossos destinos”, destaca Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur).

O Programa Decola MS foi criado em 2017 pelo governador Reinaldo Azambuja e garante a redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o combustível da aviação, facilitando a abertura de novos voos comerciais no Estado e a redução das passagens aéreas.

O retorno do voo da Azul entre Campo Grande e Corumbá foi possível, também, com a articulação da prefeitura e do trade turístico da Capital do Pantanal, após longo período de ajustes e negociações com a empresa aérea. Com iniciativa do vereador Alexandre Vasconcellos, a cidade pleiteia a conexão com Cuiabá, a partir de Campo Grande, em voo noturno.

Para o prefeito corumbaense Marcelo Iunes, a opção fomentará ainda mais o turismo na região, além de ser mais uma alternativa de locomoção para os munícipes. “Desde o começo da nossa primeira gestão estamos discutindo a retomada desse voo, por meio da Fundação de Turismo. É, sem dúvida, mais uma importante opção para a população e principalmente para o trade turístico”, afirma.

Mais voos

O destino pantaneiro trabalha para ampliar o número de voos com Campo Grande. Inicialmente, a Azul vai operar aos sábados, com a aeronave decolando da Capital às 14h50 e pousa no Aeroporto Internacional de Corumbá às 15h45. Em seguida, às 16h35, retorna para Campo Grande, com chegada prevista para às 17h30.

A diretora-presidente da Fundação de Turismo de Corumbá, Elisângela Sienna da Costa Oliva, lembra que o voo oferece a possibilidade de aumentar a quantidade de visitantes que buscam o Pantanal corumbaense. “Só para este ano, a expectativa é de pelo menos 25 mil pessoas venham para a região atraídas pela pesca esportiva”, disse ela.

Elisângela lembrou ainda que a Azul confirmou a retomada do trecho com Campo Grande em fevereiro deste ano, após reunião online entre o prefeito Marcelo Iunes, o assessor especial da presidência da Azul, Ronaldo Veras, o gerente regional da Azul, Lucas Frade, e a gerente de planejamento da empresa, Paula da Silva Levy.