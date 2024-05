Com o feriado de Corpus Christi, ALEMS terá ponto facultativo na sexta-feira

A próxima sexta-feira (31) será ponto facultativo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A decisão consta do Ato 888/2024, publicado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), no Diário Oficial do Parlamento desta terça-feira (28).

Com o ponto facultativo, a ALEMS tem expediente até esta quarta-feira (29) e retorna às atividades na próxima segunda-feira, dia 3 de junho. Quinta-feira (30) é feriado nacional consagrado à comemoração de Corpus Christi.

O Ato também afirma que o ponto facultativo não prejudica a prestação dos serviços considerados essenciais. Corpus Christi (termo de origem latina que significa “Corpo de Cristo”) é uma celebração religiosa, fixada no calendário 60 dias após a comemoração da Páscoa.