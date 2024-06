Com o tema “Cordel” e ajuda ao RS, 2º Arraiá da ALEMS terá o Brasil de ponta a ponta

Caracterizada pela alegria e solidariedade, a Festa Junina da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que chega à segunda edição, será momento de celebrar o Brasil de ponta a ponta, com homenagem à cultura nordestina e ajuda aos desabrigados gaúchos. O tema do 2º Arraiá da ALEMS será “Cordel” e a motivação central para a prática solidária será a situação do Rio Grande do Sul. Aberta à toda população, a festa acontecerá no dia 22 de junho a partir das 17h30 na rampa central do Parlamento.

Com o sucesso da primeira edição (veja a matéria), o Arraiá da ALEMS se tornou evento oficial, incluído no calendário de Mato Grosso do Sul pela Lei 6.123/2023. “E a expectativa é repetir o sucesso da festa do ano passado”, disse o presidente do Parlamento, deputado Gerson Claro (PP). “Será uma festa com todos os ingredientes das festas juninas. E também será oportunidade para coleta de donativos aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, desabrigados pelo desastre climático”, acrescentou o parlamentar.

Como na primeira edição, haverá muita comida típica de Festa Junina

Toda sociedade pode participar da festa, cuja entrada é gratuita. No entanto, os organizadores solicitam, a quem puder, doações de alguns itens aos desabrigados gaúchos. “As pessoas podem doar produtos de higiene e fraldas infantis e geriátricas”, afirmou a jornalista Karine Cortez, coordenadora da Rádio ALEMS e integrante da comissão organizada do 2º Arraiá da ALEMS. A arrecadação integra a campanha de iniciativa da Escola do Legislativo Ramez Tebet, do Parlamento estadual.

Diferentes partes do Brasil serão lembradas na Festa Junina: além da solidariedade aos gaúchos, o evento fará homenagem ao povo nordestino. “O tema deste ano será Cordel”, informou Karine Cortez, em referência à tradição literária nordestina, em que poemas populares são publicados em folhetos com capas de xilogravura. “A decoração ficará bem bonita!”, contou, empolgada, a jornalista, acrescentando que haverá, na ornamentação, muitos motivos do Nordeste.

Espaço para crianças e ajuda a entidades beneficentes

Criançada vai se divertir muito, assim como foi na primeira edição

Assim como no ano passado, haverá o “Espaço Kid”, com diversões para a criançada, e muitas comidas e bebidas típicas, segundo informou a jornalista. “Vai ter um espaço com atrações para as crianças e, é claro, as barracas com arroz carreteiro, espetinho, milho-verde, quentão, doces e outras comidas e bebidas de Festa Junina”, adiantou Karine Cortez.

Os alimentos e outros produtos serão vendidos em barracas cedidas a 24 entidades assistenciais, convidadas pelos parlamentares. O dinheiro arrecadado com as vendas será convertido em ações realizadas por essas entidades nos atendimentos a públicos diversos, como crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade, entre outros campos de atuação.

Ensaio com profissional

Ensaio teve início nesta segunda-feira e contou com ajuda profissional

Outra atração será a tradicional quadrilha junina. E neste ano, os dançarinos, que são servidores da Casa de Leis, têm ajuda profissional. O ensaio, que iniciou na tarde desta segunda-feira (10), está sendo comandado pela professora de forró, Michele Lima, proprietária da Fulô Espaço de Dança. “Vai ser bem divertida a dança e vamos preparar algumas surpresas”, prometeu.

A professora Michele ensaia a quadrilha a convite do Sindicato dos Servidores da ALEMS (Sisalms). A entidade também vai oferecer prêmio em dinheiro em duas modalidades: ao casal mais animado e ao que tiver o melhor traje.

Arrasta-pé dos bons

E para o 2º Arraiá da ALEMS ficar ainda mais animado, haverá “arrasta-pé” de alta qualidade. O grupo Canto da Terra, uma das atrações do ano passado, está confirmado, novamente, para este ano. Também subirão ao palco os músicos da banda Flor de Pequi, que têm, no repertório, forró pé serra, xote, xaxado e baião.

Arte: Luciana Kawassaki