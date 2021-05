No mês em que se comemora o Dia Nacional do Turismo, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), abre as inscrições para o primeiro edital público de promoção turística do município, o “Reviva Mais Turismo”. As inscrições serão a partir desta terça-feira (25) até o dia 9 de julho.

O Edital nº 10/2021 está publicado hoje (25), no Diário Oficial de Campo Grande. O chamamento público é voltado para as Organizações da Sociedade Civil (OSC) de Campo Grande e seleciona dois projetos de até 50 mil reais e outros quatros projetos de até 100 mil reais. Cada proposta deve se encaixar em um dos eixos seguintes: Ecoturismo, Evento Gastronômico, Turismo de Esporte e Aventura, Turismo Histórico-Cultural e Turismo de Negócios e Eventos.

Segundo o superintendente de Turismo, Carlos Heitor, os proponentes serão pontuados de acordo com 12 (doze) critérios estabelecidos pelo documento. “As OSCs interessadas devem se atentar a estes critérios. É importante frisar que o edital foi validado pelos órgãos e colegiados da sociedade civil, como o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e a IGR Caminho dos Ipês (Instância de Governança Regional)”, pontua.

Max Freitas, secretário municipal de Cultura e Turismo, comemora o lançamento deste primeiro edital de Campo Grande voltado especificamente ao segmento. “É um momento histórico. Entendemos a potencialidade da nossa Capital e como é importante que o poder público incentive a promoção local, movimentando assim o comércio, a hotelaria e a gastronomia regional. Fomos incluídos no projeto-piloto do Ministério do Turismo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), o que está em total alinhamento com o que buscamos junto ao lançamento do Reviva Mais Turismo”, destaca.

Os documentos exigidos pelo edital devem ser encaminhados no horário das 07h30 às 13h30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, exclusivamente via correspondência, com Aviso de Recebimento (AR) para a sede da Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua Usi Tomi, nº 567, Carandá Bosque, CEP 79.032-425.

Dúvidas a respeito do edital podem ser encaminhadas para o e-mail revivamaisturismo@gmail.com ou pelo telefone (67) 4042-1313 – ramal 4315.

O edital Reviva Mais Turismo está disponível no link http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/reviva-mais-turismo-edital-e-anexos/ .