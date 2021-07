Na manhã desta quarta-feira (21), a equipe da Sidagro (Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) entregou o plano de negócios e planejamento estratégico a empreendedora Ana Mattos, proprietária da Ybá Cosméticos, empresa que nasceu há 2 anos e desenvolve seus projetos na Incubadora Tecnológica Francisco Giordano Neto com produtos extraídos da planta Barbatimão que possui várias propriedades medicinais.

“O plano de negócio que a empreendedora está recebendo vai ajudá-la a buscar informações mais detalhadas sobre o setor de produtos que a empresa está oferecendo mesmo depois da incubação”, afirma Luan Argemon, Superintendente de Inovação da Sidagro.

Essa é uma das etapas finais do processo e marca o início da graduação da empresa, que já está quase pronta para o mercado. O planejamento estratégico é uma orientação técnica do negócio com análise de mercado, viabilidade financeira, planejamento das ações de curto e médio prazo, iniciando uma caminhada para transformar sonhos em realidade.

Há cerca dois anos a empreendedora Ana Mattos chegou à Incubadora Tecnológica com uma ideia da sua empresa na cabeça e um plano simplificado embaixo do braço, disposta a começar a empreender. “Fui acolhida pela Prefeitura onde pude desenvolver e concretizar todo meu projeto e a incubadora é um dos melhores lugares para a pessoa nascer como empresário, com um negócio pronto para o sucesso” e conclui com entusiasmo: “a Prefeitura de Campo Grande tem esse olhar, essa visão de dar ao empreendedor o apoio necessário em todos os aspectos”.

Empresários interessados

Pessoas interessadas em montar um negócio próprio, empreender no verdadeiro sentido da palavra, encontram nas incubadoras municipais de Campo Grande o ambiente favorável para atingir esse objetivo. Os interessados também podem visitar uma das Salas do Empreendedor existentes nas quatro incubadoras onde serão orientados a preparar um plano de negócio contendo uma ideia inovadora e a documentação necessária para participar da seleção de projetos, quando um novo edital for lançado.

Desde 2017, sete empresas incubadas foram graduadas e estão atuando no mercado de trabalho, gerando emprego e renda, além de cinco outras que ainda seguem no processo de incubação.