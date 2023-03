A tecnologia blockchain é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa. Esse banco de dados armazena dados em blocos interligados em uma cadeia, e são cronologicamente consistentes porque não é possível excluir nem modificar a cadeia sem o consenso da rede.

Foi essa tecnologia que permitiu, por exemplo, o surgimento da primeira criptomoeda mundial, o já conhecido Bitcoin.

Agora, uma moeda digital com origem sul-mato-grossense é a primeira brasileira a se utilizar dessa tecnologia e já ocupa o mercado financeiro. Se trata da BDM, ou Bônus Dourado Mercantil, que teve origem na pequena cidade sul-mato-grossense de Corguinho, a partir do ano de 1998, através das pesquisas para o turismo científico astronômico, comandados por Urandir Fernandes. “Nós montamos a base da pesquisa, com toda a infraestrutura laboratorial com Observatório Astronômico e o Centro Tecnológico Zigurats para o processamento de dados. Iniciamos a construção de uma cidade com milhares de associados brasileiros e estrangeiros vindo de diversos países como Espanha, Estados Unidos, Japão, Emirados Árabes, Alemanha, França, Portugal e alguns países da América do Sul como Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru etc. Assim houve a necessidade de uma moeda interna para facilitar não só a hospedagem, mas também a economia local, como alimentação e souvenirs, por exemplo”. Atualmente, são cerca de 700 mil associados e 8 empresas nos mais diversos ramos, como cosméticos, construção civil, alimentos e outros. “Não queríamos nada parecido com pirâmide, em que a pessoa não tinha para quem cobrar caso tivesse algum problema. Então fizemos o caminho inverso, com uma moeda digital criptografada que, ao invés de se basear na especulação financeira, temos fazendas, casas, apartamentos, três jazidas, reserva em dinheiro e o principal: um escritório, com sede, CNPJ e pessoas e pagamos impostos sobre as moedas vendidas”, explica Urandir.

O que é e como funciona a BDM Digital

Basicamente, o usuário da moeda digital pode fazer transações financeiras com qualquer pessoa de forma livre, independente e cada um se torna o seu próprio banco, administrando o seu saldo sem a influência de instituições financeiras. Ou seja, com o BDM é possível comprar bens e serviços dos estabelecimentos conveniados, abarcando postos de gasolina, mercados, lojas, clínicas odontológicas, mecânicos, etc. E a tecnologia é totalmente segura, pois a funciona por meio de um aplicativo, garantindo a inviolabilidade contra ataques cibernéticos e ainda de fácil manuseio. Além disso, o BDM é a única criptomoeda que possui poder de compra, lastro, endereço físico e certificação, ao qual o pagamento é feito pelo app por meio de QR CODE.

Atualmente, a BDM digital contabiliza 15 anos de atuação sólida, e é parte da revolução financeira que vem mudando comportamentos, formas de se fazer negócios e movimentações financeiras, ao passo que dá aos seus usuários segurança e dignidade.

