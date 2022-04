Prefeito Marcos Calderan reiterou apoio aos rotarianos, focando no benefício que o evento traz para a cidade como um todo.

“Além da valorização da cultura e tradição de nossa cidade a Festa da Linguiça tem um importante caráter filantrópico, aquecendo a economia local, gerando inúmeros empregos temporários, aumento das vendas e beneficiando a rede hoteleira de nossa cidade. Maracaju cresce apoiando todas as áreas e desejamos muito sucesso ao Rotary Club de Maracaju neste importante retorno da Festa da Linguiça, podendo contar sempre com o apoio e suporte do município.” Afirmou Agadir Mossmann Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

O prefeito Marcos Calderan, afirma, “A Festa da Linguiça é uma marca da comunidade maracajuense e o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Maracaju, reforçam a importância do evento que é totalmente filantrópico e já tem uma extensa ficha de serviços prestados a área da saúde e social da cidade”, disse.

Júlio Carlonga, Presidente do Rotary Club destacou o caráter filantrópico do evento, salientando que sem o apoio dos Governos Estadual e Municipal, não seria possível sua realização.

“Hoje e o segundo dia de festa, voltado a nossa estrela principal que é a Linguiça de Maracaju, quero convidar a cada morador de nossa cidade e estar presente, almoçar conosco, desfrutar do Parque de Diversões com a família, visitando os stands parceiros, assistir os shows, enfim fazer parte deste evento que é um orgulho para nossa cidade, independentemente de onde o maracajuense ou visitante consumir, estará ajudando a cidade, gerando recursos que serão voltados para os trabalhos beneficentes e sociais do Rotary Clube de Maracaju. Estamos de braços abertos, esperando todos.” Afirmou Júlio Carlonga.

Informações do Rotary: Venda de Ingressos para Marcos & Belutti (Mercadisc, Conveniência Carlonga, Conveniência A Era do Gelo e www.ingressonacional.com.br).

Almoço: Adulto – R$ 60,00 / Criança de 7 a 10 anos – R$ 30,00 / Menores de 7 anos – Não pagam.