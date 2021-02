A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove, na sexta-feira (12.02), a partir das 9 horas, o seminário “Gestão do Futebol Profissional”. O evento será realizado no auditório do Instituto de Meio Ambiente do Estado (Imasul), em Campo Grande, e terá transmissão ao vivo na página oficia da Fundesporte no Facebook.

O seminário terá formato híbrido, com participações presenciais e on-line de palestrantes. No auditório do Imasul, o encontro é direcionado a presidentes e demais dirigentes de clubes sul-mato-grossenses. Para isso, serão adotadas medidas sanitárias contra a Covid-19 no local.