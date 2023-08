Com participação de 3 mil atletas, Prefeitura abre 44ª Edição dos Jogos Abertos 2023

A quadra poliesportiva do Ginásio Avelino dos Reis, mais conhecido na Capital como Guanandizão, ganhou brilho na noite desta terça-feira (15), com a participação de milhares de atletas que vão participar de um dos maiores eventos esportivos do Estado – a 44ª Edição do Jogos Abertos 2023 – realizada pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

São quase 3 mil atletas inscritos que irão disputar 15 modalidades, como: Natação, Judô, Ciclismo, Badminton, Futsal, Handebol, Voleibol, Basquetebol, Basquetebol 3×3, Vôlei de praia, Beach tênnis, Futevôlei, Atletismo, Tenis de mesa e Xadrez. Os jogos, além de fomentar o desporto, incentiva o surgimento de novos talentos e eleva o nível técnico das representações municipais.

O objetivo é levar o congraçamento entre as entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações e clubes de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Nesta edição dos Jogos Abertos, vão participar 662 atletas competindo no masculino e 1.941 no feminino. Ao todo serão 231 equipes inscritas nos Jogos.

Alguns municípios do interior enviaram equipes para participação nos jogos na Capital, como: Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Terenos, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Nova Andradina, Naviraí, Rochedo e Chapadão do Sul. O evento é uma organização da Diretoria de Desenvolvimento Esporte e Lazer – DDEL, por meio da Gerência de Organização de Eventos (GOE).

Com o evento realizado em vários locais da cidade, como no Cemte, UFMS, Rádio Clube Campo, Ayrton Senna, Parque dos Poderes, Praia do Cachorro (Imbirussu), Arena e outros, a Prefeitura garante apresentações e entretenimento a população. A ação ainda fomenta o segmento econômico do município, principalmente nos bairros onde as provas são realizadas, com a presença dos atletas, que ao redor da área de competição utilizam os serviços e comércio.

Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp, destaca o evento e a equipe da Funesp, na realização do evento. “Esse campeonato é um dos eventos que mais concentram atletas no Estado, que proporciona entretenimento para todas as famílias e fomenta todas as modalidades esportivas. Tenho que agradecer a equipe da Funesp pelo empenho que tem prestado, que está sempre pronta para realizar essa ação. É muito gratificante”, disse Odair.

Inae Andrade, 24 anos, é atleta de voleibol e está participando pela segunda vez nos Jogos Abertos. “É emocionante porque lembro da infância, jogava muito quando era mais nova. Estou treinando bastante com minha equipe e quero levar títulos junto ao nosso time”.

Ermiton Yamada, treinador da modalidade de Handebol da equipe da Associação MS, é um antigo participante deste evento. Com esta edição, ele garante a 33ª participação do evento. “Essa edição está sendo bem especial, porque conseguimos aumentar a participação dos atletas de handebol, que há alguns anos caiu bastante. Hoje, ver a participação de 15 equipes masculinas é um orgulho para nós. Eu participei muitos anos como atleta. Participar de 33 edições é bastante, mas era um objetivo meu, ser uma das pessoas que mais participou dos jogos Abertos, é uma realização”, comemora.

Alimentos

Durante o período de inscrição dos jogos, todos as equipes, de forma individual, cada atleta entregou no ato da inscrição um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo de Apoio a Comunidade – FAC.

Foram arrecadados mais de 3 mil quilos de alimentos, que serão distribuídos a famílias com situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo FAC.