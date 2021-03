O senador Nelsinho Trad (PSD) anunciou emendas de R$ 327 milhões para Mato Grosso do Sul, entre elas recursos que atendem ao pedido do deputado estadual Neno Razuk (PTB) para continuidade da estrada Sul-fronteira, estrada que liga Ponta Porã, passando por Aral Moreira, Paranhos, Japorã, Sete Quedas e Mundo Novo. “Uma retomada de mais de R$ 300 milhões em obras em todo Mato Grosso do Sul e atende aos pedidos que apresentamos para toda região de fronteira e que levará progresso e mobilidade para essas cidades”, afirmou Neno ao saber diretamente pelo senador que serão pelo menos R$270 milhões de emendas pagas ainda neste ano. Para o parlamentar há uma série de benefícios a serem elencados. “A rodovia Sul-fronteira é uma obra que já está em execução e promove a integração entre o Brasil e o Paraguai. Além da melhoria no transporte e mobilidade, traz benefícios para a economia de todos os municípios no entorno”.