Com pedido de vista de Tavares, moção de repúdio ao presidente do Banco Central é retirada de pauta

Nesta quinta-feira, 29, após entrar na Ordem do Dia para votação dos deputados na Casa de Leis, a moção de repúdio, de propositura do Deputado Pedro Kemp (PT) direcionada ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ao Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central foi retirada de pauta pelo Deputado bolsonarista Rafael Tavares (PRTB) após pedido de vista.

Os deputados têm travado um “duelo” interessante nas pautas ideológicas com larga vantagem para o deputado bolsonarista que tem impedido que projetos de lei e demais proposituras da bancada do PT avance na ALEMS.

Conforme Regimento Interno, os pedidos de vista tem o prazo regimental de 24 (vinte e quatro) horas para serem analisados e a moção deverá retornar à pauta na próxima terça-feira, 04. Entretanto, os que estavam presente no plenário puderam observar que outros parlamentares debatiam entre si e se mostraram contrários à moção, como é o caso do Deputado João Henrique (PL), o Deputado Coronel David (PL), o Deputado João César Mattogrosso (PSDB), e até mesmo o vice-líder do Governo, Deputado Pedrossian Neto (PSD).

Banco Central e Roberto Campos Neto

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniu no último dia 21 de junho e decidiu por manter a taxa SELIC em 13,75% por pelo menos mais 45 dias. Na semana seguinte, 27, foi publicada a ATA desta reunião onde a maior parte dos membros entendem que é possível cogitar uma redução a partir de agosto, conforme prevê o mercado.

Roberto Campos Neto é um renomado economista brasileiro com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e atual presidente do Banco Central com mandato até o fim de 2024 e responsável pelo lançamento do Pix em 20 de novembro de 2020, que hoje é o principal sistema de transferência e pagamentos bancários batendo recorde de transações todos os meses.

Foi eleito o presidente do Banco Central do ano pela revista britânica “The Banker”, especializada em finanças, entre 2020 e 2021. O prêmio Central Banker of the Year, em sua sétima edição, homenageia os funcionários que mais conseguiram estimular o crescimento e estabilizar sua economia.

Campos Neto foi premiado na categoria Global e Américas. A publicação cita que poucos países foram afetados pela pandemia do novo coronavírus da mesma forma que o Brasil.