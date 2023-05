Com prêmios em dinheiro e notebook, Prefeitura abre inscrições do Projeto Controlador Jovem 2023

Foto: Diogo Gonçalves

Para reforçar a ideia de cidadão atuante, com capacidade de verificar situações de incentivo no ambiente escolar e a se manifestar de maneira qualificada, a Prefeitura de Campo Grande lançou nesta semana, mais uma edição do Projeto Controlador Jovem. A ação idealizada por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), fomenta a cultura de transparência e controle social na Rede Municipal de Ensino (Reme). O Edital CGM/SEMED n. 001/2023-01 foi publicado no Diogrande desta quarta-feira (10).

“O objetivo desse projeto é estimular ações que contribuam para a disseminação de conhecimentos práticos de participação e controle social da educação básica, levando à reflexão e atividades de professores, estudantes e demais colaboradores. A intenção também é avaliar as causas do problema e projetar possíveis soluções”, explica o controlador-geral do município, João Batista.

Até o dia 19 de maio, as instituições de ensino do Município, com alunos do 6º ao 9º ano (ensino fundamental), poderão se inscrever por meio do site

Para participar do Projeto, as escolas deverão formar uma equipe de trabalho, sendo: um monitor selecionado pela direção e equipe escolar, desempenhando o papel de orientador educacional, supervisor escolar, coordenador pedagógico ou apoio pedagógico e quatro alunos, que desenvolverão a função de auditores, sendo um representante para cada ano.

Os estudantes irão avaliar e identificar situações que necessitam de adequações ou aperfeiçoamento em sua unidade de ensino, e assim, propor possíveis soluções para a melhoria do ambiente escolar. Serão premiadas as cinco primeiras unidades escolares, por ordem de classificação (1º ao 5º colocado), conforme pontuação total obtida.

1º lugar R$ 50.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

2º lugar R$ 25.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

3º lugar R$ 12.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

4º lugar R$ 8.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

5º lugar R$ 5.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

Maria Fernanda de Barros tem 14 anos e é aluna do 9º ano da E.M Plínio Mendes dos Santos. A jovem foi convidada pela diretoria de sua escola para fazer parte da comissão dos jovens controladores a se inscrever no projeto. “É a primeira vez que vou participar de uma ação com essa e fui motivada quando meus diretores explicaram como funciona. Poderemos avaliar situações de bem comum para todos da nossa escola. E além disso, é abrir nosso olhar para aprender sobre processos burocráticos e política também”, contou Maria Fernanda.

Quem também vai participar pela primeira vez do Projeto Jovem Controlador é Sabrina Pereira dos Santos, 13 anos, estudante do 7º ano da E.M Plínio Mendes dos Santos. “Até o momento não sei muito sobre o que é ser controlador e suas responsabilidades, mas estou interessada porquê, além de gostar de aprender, o que me interessou foi saber que basicamente, vou aprender sobre política e como ser atuante nesse meio. Estou confiante pelo aprendizado que terei”, disse.

Com 13 anos e estudante do 8º na E.M. Frederico Soares, Amanda Maria de Matos, vai participar pela segunda vez do projeto. “Estou aqui pelo futuro da nossa escola e pelos alunos que ainda vão estudar lá. No ano passado, nós já participamos desse projeto e mesmo sem ainda ter levado algum prêmio, o estimulo com outros alunos já nos levou a pequenas reformas em nossas salas, também em nossa quadra de esporte e fizemos até uma pequena horta. Acho muito válido esses programas que nos fazem refletir como sociedade e buscar coisas boas por nós mesmos”, avaliou.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, reforçou que o objetivo da ação é trabalhar em cima do acompanhamento pedagógico de cada aluno. “Queremos desenvolver o censo crítico deles e fazer com que o Projeto Controlador Jovem, estimule benefícios socioeducativos também para a sociedade”, finaliza.

O edital do Projeto Controlador Jovem pode ser conferido na edição do Diogrande desta quarta-feira (10), a partir da página 08. Para acessá-lo, clique no link a seguir: