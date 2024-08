Com projeto de lei do Governo, aposentados que ganham até 3 salários terão isenção dos 14%

O Governo do Estado encaminhará na próxima quinta-feira (22), à Casa de Leis, projeto de Lei que isenta os servidores públicos aposentados e pensionistas que ganham até três salários mínimos, e possuem comorbidades ou doenças crônicas, da contribuição de 14%. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão Temporária de Representação para Monitoramento e Acompanhamento do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (MSPREV), deputado Estadual Paulo Duarte (PSB), na sessão plenária desta terça-feira (20), na Assembleia Legislativa.

De acordo com o parlamentar, o posicionamento do Governo do Estado sobre o desconto previdenciário de 14% dos servidores aposentados e pensionistas, após inúmeras conversas com o secretário de Administração, Frederico Felini, e com o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, “irá isentar os aposentados e pensionistas portadores de comorbidades ou doenças crônicas que ganham até três salários. Assim que a matéria for analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na semana que vem, deverá tramitar em regime de urgência, por acordo de lideranças”, explica Paulo Duarte, lembrando que o assunto foi exaustivamente negociado com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e representantes dos servidores.

Serão contemplados 3.007 servidores aposentados e pensionistas. Isso significa que 90% das pessoas que têm comorbidades ou doenças crônicas ganham até três salários mínimos. “Essas pessoas estarão isentas do pagamento da contribuição previdenciária de 14%”, revela o deputado. “O auxílio saúde de R$ 300,00 continuará sendo pago pelo Governo do Estado, o que representa R$ 30 milhões por ano. Mais os R$ 15 milhões da isenção para quem ganha até três salários mínimos, ao todo, serão R$ 45 milhões que o Governo estará destinando para amenizar a situação dos servidores aposentados”, pontua o parlamentar.