A lei 6.848, de 30 de maio de 2022, que declara de utilidade pública a Fundação de Assistência à Pessoa Humana (FUNASPH), em Campo Grande, foi assinada pela prefeita Adriane Lopes (Patriota) e publicada no Diogrande desta terça-feira (31).

O projeto do vereador Papy (SOLIDARIEDADE) foi apresentado na Câmara Municipal no fim do ano passado e aprovado em 10 de maio. A instituição que fica na Vila Carvalho, foi criada em 2005, para promover assistência social aos seguimentos da população com maior vulnerabilidade, por meio de projetos sociais que têm como públicos prioritários crianças, adolescentes, jovens, idosos, dependentes químicos, mulheres em situação de prostituição e pessoas em situação de pobreza em geral.

Papy é um defensor do projeto da fundação que luta pelo bem-estar da população vulnerável ao risco social e pessoal, mantendo como valores o desenvolvimento da cidadania, da cultura e do caráter cristão. “O desenvolvimento de tais ações torna-se possível através de uma importante rede de voluntários que atuam de forma direta e indireta para a consecução dos objetivos e finalidades da Fundação, beneficiando inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Vale salientar que o ano de 2020, foi um ano marcado pela pandemia do coronavírus, ficando comprometida atividades como os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e as demais atividades que envolviam aglomerações de pessoas”, afirmou Papy.