O afrouxamento da população durante o último feriado, em comemoração ao 7 de setembro, foi um dos fatores que elevaram os números de casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul, para evitar que o mesmo cenário se repita na próxima semana, quando teremos mais um feriado, a Secretaria de Estado de Saúde faz um novo alerta à população.

“Cenas reprováveis de aglomeração em pontos turísticos e na Capital marcaram o 7 de setembro e com isso os casos aumentaram. Então precisamos evitar isso com o feriado da divisão do Estado”, afirmou o secretário da Saúde, Geraldo Resende.

O diretor da Fundação de Turismo, Bruno Wendling, reforçou o alerta: “é importante manter todos os protocolos, de biossegurança e higienização. Os empresários têm cumprido seu papel, mas o turista é a agente principal para evitar a propagação da doença”.

Com 553 novos casos em 24 horas, o Estado registra 72.546 pessoas infectadas pela doença. Outro dado preocupante é que Mato Grosso do Sul contabilizou 12 óbitos, com total de 1.376 mortes.

Em Mato Grosso do Sul, são 431 pessoas internadas, sendo duas de outros Estados, com 229 em leitos clínicos e 204 em leitos de UTI. Até o momento, 66.394 foram curadas.