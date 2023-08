Com público de 18 mil pessoas, desfile cívico marca comemoração dos 124 anos de Campo Grande

Nem a chuva que caiu durante a madrugada até o início desta manhã impediu a realização do tradicional desfile cívico-militar em comemoração aos 124 anos de Campo Grande neste sábado (26). Mais de 18 mil pessoas compareceram na Rua 13 de Maio, para assistir ao espetáculo proporcionado pelas 51 entidades que desfilaram em homenagem ao aniversário da Cidade Morena.

Ao abrir o desfile cívico, a prefeita Adriane Lopes destacou o amor e o comparecimento da população, que lotou as arquibancadas. “Nós estamos muito felizes porque o público compareceu. Hoje é uma data muito especial onde celebramos os 124 anos de Campo Grande. Uma festa linda que aconteceu nos mesmos moldes, com a mesma empolgação e amor que haveria se não estivesse chovendo. É maravilhoso ver as arquibancadas lotadas, as famílias presentes e todos juntos, comemorando o aniversário da nossa Capital”.

Dona Maria Zilda de Aquino Vieira, de 86 anos, assistia ao desfile empolgada. Moradora do Bairro Amambaí, ela conta que mora em Campo Grande desde os 6 anos de idade e desde então não perde um desfile. “Eu amo essa cidade que tão bem me acolheu. O desfile é uma forma de todo mundo demonstrar sua gratidão e alegria por viver em Campo Grande”.

E o sentimento de alegria também foi validado por quem desfilou. Maria Batista da Costa, integrante do grupo do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, sai do bairro Tiradentes todos os anos para desfilar.

“Indescritível. Essa é a palavra. Tenho 80 anos e hoje me senti com 15. Campo Grande é maravilhosa, merece um desfile lindo como este”. A netinha Maria Júlia, que acompanhava a vovó, estava orgulhosa. “Fiquei até emocionada de ver o desfile. Campo Grande está de parabéns”.

Além dos secretários e diretores das autarquias públicas municipais, o desfile contou com a presença dos senadores Tereza Cristina e Nelsinho Trad, do secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, representando no ato o governador Eduardo Riedel, deputado federal Luiz Ovando, deputados estaduais Lídio Lopes e João César Matogrosso, além dos vereadores Paulo Lands, Tiago Vargas, Cláudio Serra, Epaminondas (Papy), Ronilço Guerreiro, Professor Riverton, William Maksoud e Otávio Trad.

Em continuação às celebrações do aniversário de 124 anos de Campo, ainda neste sábado (26) acontece a Marcha para Jesus, a partir das 14h, na Praça do Rádio. E, na Esplanada Ferroviária, a partir das 19h, tem shows com Jerry Espíndola, Projeto K-zulo, EQD e Chicão Castro, encerrando o 1º Festival Reviva Mais Campo Grande – 124 anos Cultura e Turismo.