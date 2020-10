O deputado estadual Neno Razuk solicitou a liberação de mais verbas destinadas à Defesa Civil Estadual, que atua incansavelmente no combate às queimadas na região pantaneira. A indicação, feita nesta quarta-feira (30), direcionada ao Governo do Estado destaca a necessidade de urgência de mais recursos para compra de equipamentos e custeio das atividades desenvolvidas pelos brigadistas e voluntários que estão trabalhando no Pantanal sul-mato-grossense. No documento o deputado destacou que as equipes do Ibama e da Defesa Civil, por meio do Programa Prevfogo, mobilizaram diversas pessoas, mas a infraestrutura precária e a falta de equipamentos afetam cada vez mais a atuação dos envolvidos no combate ao fogo. Para Neno Razuk, a destinação dos recursos é essencial e deve auxiliar a conter a propagação do fogo, que está acarretando prejuízos imensuráveis para o meio ambiente e atividades econômicas essenciais do Estado, como a agropecuária e o turismo.