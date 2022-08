Com investimento de R$ 12,7 milhões, o Governo do Estado vai promover a reforma e ampliação da Escola 11 de Outubro, em Campo Grande, e da Escola Coronel Sapucaia, que fica na região de fronteira. O objetivo é melhorar a infraestrutura das unidades, para proporcionar um ambiente de qualidade aos professores e alunos.

Localizada no Jardim Bonança, a Escola Estadual 11 de Outubro vai receber uma reforma geral, com ampliação, no valor de R$ 5,7 milhões. A empresa responsável terá o prazo de 365 dias (1 ano) para concluir os trabalhos. O contrato da obra foi publicado nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial do Estado.

Com mais de 800 alunos, a unidade vai contar com obras de adequação de acessibilidade, alterações na rede hidráulica e elétrica, assim como ampliação e serviços de pintura e cobertura. O espaço oferece aulas do ensino fundamental e médio, em três turnos.

Na região de fronteira com o Paraguai, será feita a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Coronel Sapucaia, que leva o nome do município. Lá o investimento será de R$ 7,07 milhões na unidade com 553 alunos. As atividades já começaram e a empresa terá o prazo de 365 dias (1 ano) para concluir os trabalhos.

“Era uma obra muito esperada pela comunidade escolar. Há mais de 20 anos houve uma reforma aqui, mas apenas com pintura e troca de piso. Agora será completa. Uma reforma extremamente importante”, afirmou o diretor da unidade, Reginaldo de Alencar Arnaut.

Ele adiantou que serão construídos novos laboratórios, a cozinha vai ser ampliada e haverá reestruturação da parte hidráulica e elétrica, além da pintura no prédio, troca de toda cobertura e reforma da quadra de esportes. “Também vamos dispor de nova arborização e troca de muro. Devido esta reforma geral as aulas mudaram para o Salão Paroquial, em frente a escola”, contou Alencar.

INVESTIMENTOS

Prioridade na gestão estadual, as reformas, ampliações e adequações nas escolas da Rede Estadual de Ensino chegam a R$ 900 milhões nos últimos sete anos, no Mato Grosso do Sul. A ideia é tornar o local mais adequado aos profissionais e alunos e assim contribuir com um melhor aprendizado.

Ao todo mais 270 unidades já tiveram reestruturação desde 2015 no Estado. “As obras fazem parte do programa que vai reformar todas as unidades da rede estadual de ensino. Assim temos escolas mais modernas, em melhores condições para o aprendizado dos alunos. Também oferecemos um ambiente de trabalho adequados aos profissionais”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Outro foco na educação pública é a ampliação das escolas estaduais em tempo integral, que hoje representam 132 unidades no Mato Grosso do Sul. A meta do Governo do Estado é fechar 2022 com 60% das escolas neste modelo de ensino, organizado pelo Programa “Escola de Autoria”, criado em 2015.