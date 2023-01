Com foco no ensino de qualidade e na modernização das estruturas, o Governo do Estado vai promover a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Ernei Vargas, no município de Coronel Sapucaia, que fica na região de fronteira. O investimento será de R$ 7,2 milhões dos cofres públicos.

O projeto já está na fase final de licitação. Só resta a homologação do processo e assinatura do contrato. Depois vão começar os trabalhos na unidade, que buscam tornar a escola mais moderna para o futuro, com salas em boas condições e espaços de acessibilidade aos alunos e profissionais de educação.

Vlamir Iglesia Munhos, diretor da escola, afirmou que a obra de ampliação e reforma vai chegar em boa hora, sendo um grande anseio da comunidade escolar. “Estamos todos contentes e animados com esta obra, que vai trazer grandes benefícios aos alunos e profissionais. Os resultados serão positivos”.

Localizada no Jardim Ipê, a escola conta com 1,1 mil alunos que estão matriculados no ensino fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Ela está em atividade desde 1987, sendo importante para o ensino público de Coronel Sapucaia.

A reforma vai contar com pintura geral interna e externa, substituição e reforma de esquadrias, reforma da cobertura, substituição de pisos, adequação para acessibilidade, das normas de vigilância sanitária (cozinha), reparos para projeto de segurança e proteção contra incêndio e pânico. Também estão previstos ampliação de salas e mudanças elétricas e hidráulicas.

“As obras e reformas contribuem com os resultados no aprendizado do aluno. Vamos trabalhar pela busca da excelência no ensino aos nossos estudantes. Não tem desenvolvimento sem educação, todos aqui são frutos da educação, e assim temos que estabelecer estes compromissos. Escolas modernas, com acessibilidade e inclusão digital”, defendeu o governador Eduardo Riedel.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul

Foto: Divulgação/Escola Eneil Vargas