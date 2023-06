Com recorde de municípios inscritos, Paralimpíadas Escolares de MS serão realizadas neste fim de semana

A 12ª edição das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul será realizada em Campo Grande neste fim de semana. A competição é organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O evento terá quatro modalidades em disputa: atletismo, bocha paralímpica, parabadminton e tênis de mesa. No total, participarão 138 estudantes-paratletas (41 feminino e 98 no masculino), com deficiências física, intelectual e visual, na faixa etária de 11 a 18 anos (divididas em sub-14, sub-16 e sub-18).

Nesta edição, as Paralimpíadas Escolares bateram recorde de municípios inscritos. Ao todo, 11 serão representados: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas. Aproximadamente 300 pessoas estão envolvidas no evento, somando-se atletas, técnicos e auxiliares, membros de estafe (acompanhantes, tappers), arbitragem, equipe de saúde, classificadores funcionais e voluntários.

“Por meio do treinamento nas escolas da rede estadual, com o Programa MS Desporto Escolar (Prodesc), estamos conseguindo iniciar diversos atletas com deficiência no esporte e incentivando que municípios invistam no esporte paralímpico, como forma de inclusão e oportunidades”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

O parabadminton abrirá a competição. As disputas da modalidade começam e terminam nesta sexta-feira (30), com partidas a partir das 18 horas, na Escola Estadual Arlindo Andrade Gomes. As demais modalidades têm início neste sábado (1º), às 8 horas. O atletismo terá provas no Parque Olímpico Ayrton Senna. Já a bocha paralímpica e o tênis de mesa acontecem na sede central da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira.

No atletismo e na bocha paralímpica, os participantes buscam classificação à fase regional 3 – Centro-Oeste das Paralimpíadas Escolares, organizada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), que terá Brasília (DF) como cidade-sede, entre 29 de agosto e 2 de setembro. Já os melhores do tênis de mesa e parabadminton asseguram vaga direta à etapa nacional, que tradicionalmente é organizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), e neste ano ocorrerá de 27 de novembro a 2 de dezembro.

Programação:

Atletismo

Local: Parque Olímpico Ayrton Senna – Rua Jornalista Valdir Lago, 512 – Jardim Aero Rancho

Data: sábado (1º)

Horário: 8h (matutino) e 13h (vespertino)

Bocha paralímpica e tênis de mesa

Local: Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira (sede Centro) – Rua Antônio Maria Coelho, 1068 – Centro

Data: sábado (1º)

Horário: 8h (matutino) e 13h (vespertino)

Parabadminton

Local: Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes – Av. Júlio de Castilho, 1360 – Bairro Santo Amaro

Data: sexta-feira (30)

Horário: 18h

Mais informações estão disponíveis no Informativo 1 e Boletim 1 – Paraesc 2023.