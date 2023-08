Com restrições a perguntas sobre Bolsonaro, Braga Neto corre da imprensa na Capital

O candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro (PL) na última eleição, General Braga Neto, fugiu da imprensa durante visita nesta manhã na Assembleia Legislativa.

Acompanhado do presidente do PL no Estado, Marcos Pollon, Braga Neto visitou o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), mas fugiu da imprensa.

A comitiva chegou pelos fundos e subiu pela presidência direto para reunião. Minutos depois, avisou que ninguém falaria com a imprensa.

Pouco tempo depois, assessores de deputados pediram para imprensa voltar à presidência, tempo suficiente para fugirem, novamente, pelos fundos.

Ontem, repórteres que foram ao evento com a presença de Braga Neto foram informados de que ele não falaria sobre o assunto mais comentado atualmente no País, a suposta venda de jóias, que inclusive levou a pedido de quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e Michele Bolsonaro.

A expectativa do PL é de que essa seja a primeira visita de lideranças do partido ao Estado. Também são aguardados Michele, os filhos do ex-presidente e o próprio Jair Bolsonaro.

